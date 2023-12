Superó a Pedro Pascal y a Constanza Capelli: Conoce aquí quién fue el personaje chileno del año

La encuesta tradicional de Black&White dio a conocer al personaje más popular del país, que, definitivamente, tuvo su premio más que merecido.

Si quieres conocer quién fue el personaje más popular que tuvo el Chile en el 2023, te dejamos los resultados en la siguiente nota.

¡Un reconocimiento bien ganado!

Para sorpresa de nadie, la mascota de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, Fiu, resultó ser el personaje chileno del año., según la encuesta tradicional de Black&White.

Incluso, llegó a superar a Pedro Pascal, que fue nominado al premio de mejor actor de serie dramática en los Globos de Oro 2024 por su papel en The Last of Us. A pesar de su fama mundial y nacional, el icónico pájaro le ganó en popularidad.

Fiu fue, sin duda alguna, el centro de atención en Santiago 2023. Algo que se reflejó también durante la ceremonia de clausura de los Panamericanos, en donde el presidente de Panam Sports le entregó una medalla de oro.

Además, el pájaro siete colores superó a rostros como Harold Mayne-Nicholls, Martina Weil, el tenista Nicolás Jarry y Constanza Capelli, quien fue la ganadora del reality Gran Hermano Chile.

La encuesta fue hecha en línea, entre el 19 y 20 de diciembre. Los encuestados tenían que ser personas mayores de 18 años y que vivieran en el país. En total, se realizaron 1.028 encuestas, explicó Emol.

También evaluaron a los políticos

Otro de los enfoques importantes de la encuesta de Black&White fue la evaluación de las figuras políticas del año en el país.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue la politica con la mejor evaluación, obteniendo un 31% de la aprobación de los encuestados.

Seguidos de ella, están el lider del Partido Repúblicano, José Antonio Kast (19%), el Presidente Gabriel Boric (17%) y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (12%).

Finalmente, quienes cerraron el sondeo son el ministro de hacienda, Mario Marcel (9%), la ministra del Interior Carolina Tohá (6%) y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (2%).