La confesión de Guarén acerca de sus nuevos suegros: «La verdad es que no sabía quiénes eran…»

Si hablamos de las chicas reality del momento, no cabe duda que el apodo de «Guarén» se nos viene directamente a la cabeza. Y hoy, tuvimos el gusto de tenerla en nuestro querido programa «HiperActiva». Donde conversó con Matías Vega detalles sobre de su paso por Tierra Brava, experiencias y aprovechó de desvelar algunos chismes.

Además, se dio el tiempo de responder unas preguntas acerca de la relación con sus nuevos suegros, sus proyecciones a futuro, y su relación con el galán del momento: Nicolás Solabarrieta.

Acerca de su paso por el encierro, Vale comentó que: «No sé como lo catalogo, a veces digo como he sido yo adentro. ¿Una persona conflictiva, una persona tierna? Entonces ni yo lo defino».

Aunque no cabe duda, que ‘guarén’ fue uno de los personajes más icónicos que nos dejó el encierro de Canal 13. Y algo que llamó mucho la atención fue la relación que comenzó dentro con Nicolas Solabarrieta, de hecho, hasta la actualidad siguen juntos y comparten románticos momentos por sus redes sociales.

Acerca del exfutbolista, agregó que: «Me enamoró su personalidad, es muy caballero, me encanta que sea tan educado a la hora de responder, nunca pasó a llevar a nadie, nunca buscaba conflicto, y también por como me hacía sentir»

Valentina «guarén» Torres y su relación con Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta

Una de las incógnitas del mundo televisivo, es como se lleva guarén con sus nuevos suegros, rostros emblemáticos de la televisión chilena. Acerca de la primera impresión que tuvo de ellos dijo «la verdad es que no sabía quiénes eran, entonces fue un poco complicado que me metieran tanto miedo en el reality. ‘La Ivette es brígida’ me decían, O ‘Fernando también es demasiado famoso, que iba a hacer una persona que se llamaba guarén en casa de los Solabarrieta».

Además, declaró que: Solo llegué y fui yo, más que una impresión, me trataron superbién, pero no había una idea de ellos antes».

Guarén y sus proyecciones a futuro

En cuanto a sus proyecciones y metas a futuro, Valentina nos confesó que le «gustaría dedicarse al arte«, pero no descarta entrar a otro reality.

«Feliz entraría a otro reality, esto de estar en la tele ni siquiera todavía lo entiendo, pero me siento cómoda, me gusta. Me encanta que la gente sepa quién soy, como soy, quien quiero ser».

Para concluir, comentó que: «No me han invitado a la gala de Viña, claramente me hubiera encantado ir, creo que las invitaciones ya pasaron. Espero no me digan un día antes que quieren que vaya, porque no tendría que ponerme, iría con el uniforme de Tierra Brava», en tono de comedia.