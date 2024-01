La triste confesión de Arturo Longton para Shirley Arica previo a su eliminación de Tierra Brava: «Soy un imbécil, un cabro chico»

El más reciente episodio de Tierra Brava dejó impactados a los seguidores del programa, luego de que Arturo Longton se convirtiera en el nuevo eliminado.

A pesar de que esto ya era de amplio conocimiento gracias a las filtraciones, lo que más marcó su despedida fue la confesión que dejó caer para Shirley Arica, con quien ha fluido su amor a más no poder durante el programa.

Todo esto se dio luego de que la peruana se molestara por las actitudes recientes de Longton, algo que lo llevó a darse cuenta de su error e intentar corregirlo. A continuación, te dejamos todos los detalles del momento.

La despedida anticipada de Arturo Longton y Shirley Arica

Debido a que sería parte del duelo de eliminación, la salida de Arturo Longton de Tierra Brava era algo más que probable. Por este motivo, antes de que esto ocurriera, el chico reality se acercó a la mujer que le movió el piso durante el programa para conversar en profundidad con ella.

“No me quiero ir enojado contigo. Escuché algo que me pareció lógico y me molesté. Eso me hizo sentido, nadie se enoja con un amigo ni le dice ‘segundo plato’”, dejó caer Longton.

Ante esto, Shirley respondió: «Estás equivocado. No me gusta que me agarren para el h…, eres una persona adulta para dejarte influenciar así en lugar de aprovechar las horas conmigo. No te entiendo».

Posteriormente, Longton evidenció sus errores. “Te voy a echar de menos. Es difícil que gane. Soy un imbécil, un cabro chico, un inseguro, un h…”.

Finalmente, el chico reality cerró mencionando a Arica que, en caso de quedar eliminado, su plan era no volver a Chile. «Si me voy, me voy a quedar acá (en Perú). No sé cómo voy a volver, si es que vuelvo. He hecho lo posible por no sentir cosas, me alejé todo lo que pude, pero no podía más. Sé el daño que estoy haciendo y el daño que voy a hacer, pero esto va más allá, es del corazón, estoy cag…”.