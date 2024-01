Luis Mateucci y Daniela Aránguiz protagonizan agresivo cruce de palabras por celos en Tierra Brava: “Sos una cara de r…»

Una de las parejas más llamativas de Tierra Brava es la de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz. Sin embargo, como en la mayoría de las relaciones, las discusiones siempre están presentes. Algo que en esta ocasión no fue excepción.

Todo esto, por lo que se pudo ver en el más reciente episodio del reality, en donde Luis y Dani protagonizaron una impactante pelea verbal, la cual se generó después de que a Mateucci le llegaran unos rumores sobre su pareja. A continuación, te dejamos todos los detalles.

La fuerte pelea entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

La discusión en concreto tuvo lugar después de que Botota comenzara a comentar que Daniela Aránguiz se habría besado con varias personas en una fiesta ocurrida durante el capítulo. Rumor que terminó llegando a Luis Mateucci.

Fue tras esto, que Luis le reclamó enfadado a Daniela, que ella no le contara nada. “Sos una cara de r… Te me caíste, Daniela”, expresó. Misma razón por la cual Daniela respondió comparádolo con su ex.

“Estás igual que Jorge, te lo juro. Me estás hablando como si yo fuera una p… Si estás buscando excusas para agarrarte a la h… nueva, hazlo”, respondió Daniela Aránguiz.

Posteriormente, el argentino acusó a Daniela de hacer esas mismas cosas afuera cuando peleaban, por lo que ella respondió: “Yo ni salgo, el que se estaba agarrando a la polola de un futbolista que estaba recién separado eras tú. El que le andaba mandando mensajes a otras eres tú”.

Esto no fue todo, ya que, posteriormente, Aránguiz volvió a disparar contra Mateucci. «Te juro que estar contigo es lo mismo que haberme quedado casada. Me engrupiste. Te escuché decirle a Junior que con la nueva (Gabrieli) la tenías facilita. 20 años estuve de cornuda para que me dejes de cornuda tú».

A lo que agregó: «No tengo por qué pedirte perdón por una actividad que hiciste millones de veces antes, yo te veía cuando le metías la lengua a la Chama”.

Por otra parete, Mateucci respondió: «Me duele que no me lo hayas contado. Me tuve que enterar por un cahuín, y no sos capaz ni de pedir disculpas, me lo escondiste y te hiciste la h… Le abriste el jueguito a este payaso, ese loco (Fabio) tiene un aliento que a mí me tira para atrás, me da asco”.

“Si por eso fuera yo tendría que haberme echado cloro con tanto beso que diste tú antes”, le respondió Aránguiz.

Finalmente, el argentino le recordó a Daniela que antes de empezar a salir con ella le advirtieron que «saliera de ahí». Motivo por el cual ella cerró el tema expresando: “El único que te dijo eso es un h… que no le pasa la plata ni a su hija para que coma, y si lo escuchas o lo pones de ejemplo, eso deja mucho que desear”.