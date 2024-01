Michael Roldán revela los motivos detrás de la salida de Jean Philippe Cretton de CHV

Fue hace poco que Jean Philippe Cretton anunció que dejaría de trabajar con Chilevisión, pero en la mañana del 25 de enero, Michael Roldán reveló los motivos de su salida.

Todo sucedió en el programa «Sígueme», de TV+, donde el panelista del programa habló de la salida de su compañero del canal, explicando qué pasó para que Jean Philippe se retirara.

Originalmente, Cretton explicó en redes sociales que su salida se debía a «muchos cambios que estoy imprimiendo en mi vida y que apuntan a mi realización personal». En el programa de farándula de Chilevisión, Michael Roldán analizó y explicó los detalles detrás de las declaraciones.

¿Por qué Jean Philippe Cretton se fue de Chilevisión?

Partió recordando que Jean Philippe estuvo internado, pero que recibió apoyo del canal de televisión. «Le dieron su tiempo, Jean Philippe regresa cuando él quiere regresar, pero tengo una información, que la voy a decir en condicional porque no la he confirmado con Jean Philippe», partió explicando Roldán.

Fue entonces que reveló que hubo conflictos cuando estaban viendo la renegociación de su contrato. «Es real que Jean Philippe estaba en un proceso de renegociación, de negociación, con Chilevisión, ya que se le acababa, como bien dice Ceci (Gutiérrez), este verano el contrato», dijo Michael.

Después destacó lo mucho que le afectó la noticia al equipo del programa que llevaba Cretton (Podemos Hablar), destacando como nadie supo hasta el martes, el mismo día que el animador se retiró del canal. «Tengo entendido que parte de estas voces internas, que de alguna forma Jean Philippe dice que escuchó, y tomó la decisión, tienen que ver con la oferta de Chilevisión«, explicó, refiriéndose al mensaje de Instagram de su excompañero.

Tras explicar esto, el periodista aclaró que nunca se trató de una baja al sueldo, porque era un nuevo contrato, pero que la nueva oferta era inferior.

«Eso lo conecto con lo que decía Julia Vial, de sentir un poco ‘en realidad, me quieren o no me quieren acá’, más allá del cuidado en el tema de su salud mental, porque yo fui testigo que Chilevisión lo apoyó de verdad al ciento por ciento», reflexionó Michael Roldán.