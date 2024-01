«Nunca disfruté…»: Yamila Reyna se confiesa luego de años tras su paso por Morandé con Compañía

Sin duda, Yamila Reyna debe ser de los personajes más noticiosos del último tiempo. Recordemos, que hace poco fue presentada como nuevo rostro de TVN y ya hizo su debut en el matinal «Buenos días a todos».

Aunque, recientemente reveló detalles de su paso por Morandé con Compañía, donde no la pasó del todo bien.

«Yo entré a reemplazar a Gisela Molinero en un sketch que era con Jorge Garrido, Marilú Cuevas y era muy conocido. Era más humor que lo sexy. No me gustaba mucho tener que trabajar desde los sexy, nunca me consideré una mujer sexy» confesó la comediante en el programa Not News.

La actriz también agregó que: «Morandé exigía mucho esto de la postura, y yo siempre fui muy grande y sufrí mucho con el tema del peso».

El difícil momento de Yamila Reyna en MCC

Según cuenta en la conversación: «En un minuto expuse mi cuerpo a mucho estrés, entrenaba y hacía una dieta de muy bajas calorías, entonces un día el cuerpo me explotó de estrés y casi me muero».

«Estaba muy flaca, entonces siempre sufrí con eso. Era mi autoexigencia», dijo el rostro de TVN.

Para concluir, Yamila comentó que «duré casi un año. Nunca disfruté Morandé. Si bien fue una época donde aprendí muchísimo del humor, no me gustaba el tema de exponerme físicamente. Nunca me acomodó a mi ser la sex symbol».

Yamila y TVN

No pasó ni una semana para que Yamila Reyna hiciera su esperado debut en el matinal de TVN. Recordemos que la actriz, se encontraba en negociaciones con la señal televisiva, ya que su contrato terminaba en diciembre del 2023.

Finalmente, luego de extensas negociaciones, llegaron a un acuerdo para que la conductora llegará a TVN por el 2024.

“Estoy muy feliz de que todo el trabajo hecho durante 2023 haya traído sus frutos. TVN es mi casa y estoy muy orgullosa de pertenecer al canal de todos los chilenos», le comentó a TVN.

«¡Qué lindo es volver a decir ‘Buenos Días a Todos’!», fueron las palabras de Yamila Reyna en su regreso a la pantalla.

«Primero, decirle gracias al canal, a los jefes y gracias al matinal por darme la oportunidad de volver. Feliz de estar este verano junto a ti Eduardo, y además, que tantas veces amenazamos de trabajar juntos, y mira», comentó la conductora.