Américo entrega profunda reflexión tras sufrir encerrona junto a su familia

El pasado jueves, los medios se vieron conmocionados por la violenta encerrona de la que fue víctima Américo. Durante la madrugada el cantante se trasladaba junto a su familia por La Florida luego de un evento cuando ocurrió el hecho.

Todo ocurrió cuando cuatro sujetos, con armas de fuego, se acercaron hasta la camioneta del cantante, para obligarlo a bajar junto a sus dos hijos y llevarse el vehículo, además de distintas pertenencias, como tarjetas, dinero y documentos.

Pero al poco tiempo de que Américo denunciara el robo y comenzara la investigación por parte de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones para dar con los culpables. Se encontró el vehículo abandonado en la comuna de la La Pintana.

El profundo mensaje de Américo

Tras la traumática experiencia, fueron varios los fanáticos que expresaron su preocupación por el cantante. Ante esto Américo decidió entregar una potente reflexión en redes sociales, donde confiesa estar enfocadose en lo bueno y no quedar se sólo con el trauma.

“Ante los hechos recientemente ocurridos. Hoy solo quiero decir GRACIAS. Gracias por tanto cariño, apoyo y compañía”, escribió en primer lugar.

“Desde ayer he pensado y he sentido al reflexionar, la decisión de reforzar mis convicciones y prioridades, el reconocer todo lo que tengo, por que nada me han quitado. No viviré en supuestos, más bien me quedaré en la realidad… estoy bien y mi familia también, y eso es lo único importante”, añadió.

“Gracias a mi familia por hacerme sentir protegido y atendido, a mi equipo por sus asistencias, a mis amigos por el apañe y preocupación, a los medios todos por tratarnos con delicadeza y darme los espacios para entregarles a todos un testimonio. A las instituciones por realizar un gran trabajo, a ustedes por estar a cada minuto conmigo y mi familia», fue parte de lo que escribió en su Instagram.

“No viviré en supuestos, mas bien me quedo en la realidad… Lo tengo todo, nada me han quitado. HOY DIGO GRACIAS”, finalizó.