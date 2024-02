Claudia Conserva emociona en redes sociales con tierno mensaje para Pollo Valdivia: «Tú me das la fuerza que se necesita»

Claudia Conserva sigue dejando la grande en las redes sociales con sus constantes publicaciones. Lo que en esta ocasión se liga con el 14 de febrero, fecha en la que se celebra el día del amor y la amistad.

Recordemos que durante el pasado 13 de febrero, la presentadora y actriz utilizó su Instagram personal para dejar caer una noticia que sorprendió a todos sus seguidores, la cual tuvo que ver directamente con un cambio radical en su aspecto físico.

Concretamente, se trató de un nuevo look que presentó a través de una fotografía. Algo que logró utilizando un tinte que, según sus propias palabras, no le generaba ningún problema. «Llamé a mi doctor para preguntar por el tema de las tinturas y me dijo: ¡Vos dale!», reveló en la publicación.

Sin embargo, esto no fue todo. Pues, en el marco del día de los enamorados, Claudia Conserva volvió a sorprender con una nueva publicación, que destacó por su tremenda ternura.

El tierno mensaje de Claudia Conserva para Pollo Valdivia

Con respecto a lo que fue la publicación de la actriz durante este 14 de febrero, se trató de una linda fotografía junto a su esposo, Pollo Valdivia.

En la fotografía se podía leer un tierno mensaje. Mismo que nace de una de las canciones más conocidas de Vicentico, la cual se titula «Paisaje» y que probablemente conozcas.

«Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo», se pudo leer en un principio.

Algo que posteriormente acompañó con: «Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor, me das amor».

Finalmente, cerró su tierna dedicatoria con algo un poquito más personal. «Te amo. ‘Sos lo Más’, además estás TAN lindo, cada día más mino».