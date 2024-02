«Deme un abrazo de fuerza…»: El emotivo momento que protagonizó Martín Cárcamo con mujer afectada por los incendios de Viña del Mar

Son varias las figuras televisivas que se encuentran en la región de Valparaíso exponiendo las lamentables consecuencias que dejaron los incendios que afectaron a Viña del Mar. Uno de ellos, es Martín Cárcamo, que llegó de sorpresa al sector El Olivar.

Ana María Silva, notera de Tu Día, se encontraba hablando con Ingrid, una vecina del sector y afectada por el fuego. En medio del despacho, apareció el conductor de «Que Dice Chile», sorprendiendo a la mujer y dándole un fuerte y prolongado abrazo.

«Tenemos ahí, en el lugar, a nuestro compañero, que es animador. Solo con una palabra lo vas a reconocer: ¡Dámelo!», comentó Priscilla Vargas desde el estudio, dándole pistas a la mujer de quien podría ser.

La emoción de Ingrid al ver a Martín Cárcamo

Al momento del encuentro, Ingrid le comentó a Martín en su oído que: «deme un abrazo apretado. No he podido llorar, no me han dejado tampoco», con mucha templanza.

En ese contexto, la mujer agrego que: «mi hijo mayor me ha dicho: ‘Mamá, has salido de tantas, ¿cómo no vas a salir de esta? Y es verdad», cerró.

Luego, Martín tomó el micrófono y reflexionó con respecto a la situación actual y lo que enfrentó con los pobladores en las últimas horas.

«Muchas vecinas me decían: ‘Deme un abrazo de fuerza’. Me imagino que el sentimiento es generalizado, porque es muy impactante llegar acá», contó en el despacho.

Además, añadió que «me ha tocado ver otros incendios, pero lo que estamos viendo acá, es realmente impresionante».

Finalmente, la mujer le hizo un recorrido por el sector, donde le explicó como habría sido el incendio, el inicio de los focos y cómo el siniestro consumió prácticamente todas las casas en su totalidad.

