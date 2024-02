El Juego del Calamar segunda temporada: Netflix lanzó el primer vistazo, míralo aquí

A 3 años del final de la primera temporada del éxito coreano, «El Juego del Calamar», dejándonos con las ganas de una segunda temporada. Pero el 1 de febrero, a las 11 de la mañana, la cuenta oficial de X de Netflix (antes Twitter) lanzó las primeras imágenes de la temporada 2 de la serie.

Durante este, se puede ver a Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), el protagonista de la serie, en el aeropuerto donde lo vimos por última vez el 2021. Aquí, aparece el título «Squid Game 2», mientras el personaje principal recibe una llamada del mismo hombre que lo invitó a volver al juego en el cierre de la primera temporada.

Al responder, el hombre misterioso que lo llama le advierte que «Te arrepentirás de tu decisión». Pero el protagonista ignora su advertencia, y le responde «Te encontraré. No importa lo que cueste».

Solo fueron 18 segundos de la serie que pudimos ver, pero por suerte eso no es todo lo que publicó Netflix en sus cuentas de X, ex Twitter.

Hwang Dong-Hyuk, el director, guionista y productor ejecutivo de El juego del Calamar, dio un comunicado oficial sobre la segunda temporada de la serie hace algún tiempo.

En el mismo, parte mencionando como su proyecto de 12 años de trabajo, solo necesitó 12 días para volverse «la serie más popular de Netflix».

Después, mandó un saludo a los fanáticos de Squid Game, «Muchas gracias por ver y querer nuestra serie«.

Y luego menciona los personajes que regresaran para esta segunda parte de su éxito. Partió por su protagonista, y mencionó al hombre que lo reclutó. Además, menciona que va a aparecer el novio de Young-Hee, la muñeca del juego de «Luz verde, luz roja», Cheol-Su.

Revisa aquí la publicación de Netflix España.

Por otro lado, recientemente se liberaron imágenes de la nueva temporada de la serie, donde vemos a personajes nuevos y a ya conocidos, como «El Líder», revelando su cara detrás de su máscara, confirmando que es el mismo personaje de la temporada pasada.

Puedes ver aquí el tráiler que se subió en la cuenta de X principal de Netflix:

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY

— Netflix (@netflix) February 1, 2024