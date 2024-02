¡Justo antes del 14 de febrero! Confirman que reconocido artista internacional terminó su relación a semanas de presentarse en Chile

Se rompieron los corazones en el mundo de la música, pues un reconocido artista que será parte del Festival de Viña dentro de algunos días, se acaba de quedar soltero tras ser visto de la mano con una mujer que no es su novia.

La situación dio como resultado tener el nombre de los dos cantantes que componen la relación en tendencias de X (exTwitter). Algo que, hasta el momento, sigue generando una impactante cantidad de comentarios al respecto.

Con respecto a la difusión del hecho protagonizado por el artista, esta tuvo lugar a través de las redes sociales. Aquí se pudo ver al propio cantante caminando junto a una mujer, aunque se podía notar que no era su pareja.

¿Qué artistas terminaron su relación?

Por si aún no te has enterado, se trata de Peso Pluma y Nicki Nicole, pareja compuesta por parte de dos de los más grandes artistas que actualmente la rompen en el género urbano.

La difusión del video se dio a través de TikTok, en donde se puede ver al mencionado cantante mexicano junto a otra mujer. Aunque inmediatamente se logró ver que ella no era Nicki Nicole.

Bajo el punto anterior, fue la artista argentina quien compartió un mensaje a través de sus historias de Instagra hablando al respecto.

«El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida», mencionó en un principio la cantante.

Posteriormente, agregó: «Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy».

Finalmente, confirmó el quiebre entre ella y Peso Pluma, todo esto con las últimas palabras de su historia. «Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar».