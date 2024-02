Matías del Río se llena de críticas por desatinada pregunta a Cecilia Morel durante el responso de Sebastián Piñera

La muerte del expresidente Sebastián Piñera marcó la tendencia se este martes 6 de febrero, debido a lo repentino que fue. Algo que inmediatamente terminó siendo parte de los distintos medios nacionales, por lo cual los distintos momentos al respecto no faltaron.

Uno de estos momentos, fue lo ocurrido con Matías del Río, quien durante un despacho en lo que fue el responso de Sebastián Piñera, protagonizó una cuestionada acción que no tardó en llenarse de críticas.

En concreto, la situación tuvo lugar durante la llegada de Cecilia Morel, quien, mientras se desplazaba en su vehículo, fue abordada por el mencionado periodista. Sin embargo, lo que más impactó fue la desatinada pregunta el Matías del Río le hizo a Cecilia Morel.

«Cecilia, ¿Cómo está usted?»

Como se puede leer anteriormente, el periodista realizó una desatinada pregunta a Cecilia Morel. Todo esto, bajo el contexto del reciente fallecimiento del mencionado Sebastián Piñera.

La situación no tardó en ser ampliamente criticada a través de redes sociales. Algo que se pudo ver en distintos comentarios en «X» (ex Twitter).

Algunos de estos fueron: «Para que no queden dudas de que Matías del Río es un reverendo saco hueas. Le pregunta a Cecilia Morel viuda del ex Presidente Sebastián Piñera: ‘Señora Cecilia como está usted…'», «Cómo le preguntas a la viuda cómo está? MATÍAS DEL RÍO» y «al final la estupidez de matías del río no distingue clase social», entre otras.

Además de lo anterior, se dieron a conocer muchos registros con respecto al video. Los cuales también fueron acompañados de críticas en contra del mencionado Matías del Río por la situación.