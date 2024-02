Solo para observadores: El particular cambio que pocos notaron en el Festival de Viña 2024

El Festival de Viña 2024 comenzó con todo, el encargado de abrir los fuegos festivaleros fue Alejandro Sanz. Que con un show impecable fue el primer artista en llevarse todos los premios tras la ovación del público, que coreaba su nombre y pedía más y más del cantante español.

En este contexto, fue que cuando le entregaron el primer galardón, no muchos se percataron de un particular cambio que hubo en la entrega del premio. Y no cabe duda que será un tema del que se hablará.

Los más observadores, podrán recordar que luego de que el público aclamara la gaviota de plata, la encargada de hacerlo resultó ser María Luisa Godoy. Actual animadora del Festival de la canción de Viña del Mar.

Asimismo, luego de esto, «el monstruo» comenzó a pedir adrenalinicamente la presea dorada para Alejandro Sanz. Premio que no demoró en llegar, y rápidamente estaba en las manos del cantante. Con la única diferencia que ahora, Pancho Saavedra fue el encargado de ir a buscar y entregar el preciado premio.

¿Cuál fue el cambio en comparación a otras ediciones?

En esta edición 63° del certamen, el cambio que se puede notar en comparación a las antiguas versiones. Es que ya no están utilizando a modelos al momento de pasar las gaviotas a los artistas, sino que esta labor la están realizando los propios animadores.

Según consigna Radio Corazón, de momento se desconocen los reales motivos de este cambio, pero a modo de teoría, esto podría estar relacionado con una escena que se vivió el año pasado.

Por si no lo recordaban, durante la presentación de Alejandro Fernández en el Festival de Viña. El artista mexicano tuvo una actitud muy particular con la modelo Rubia Soares, que fue la encargada de entregarle las gaviotas y fue muy cuestionada en redes sociales.

¿Dónde ver el Festival De Viña 2024 de manera online?

El certamen se puede ver a través de la página de TVN y Canal 13. Además, tiene la opción de streaming en Star+ desde las 21:20 horas.

Además, también es transmitido por la señal de ADN y Pudahuel, radios oficiales del evento festivalero.