«Teníamos una crítica social»: Jorge Alís descarga su molestia denunciando censura en Juntos Chile se Levanta

A pesar de que el evento «Juntos Chile se Levanta», contó con la participación de una serie de rostros importantes. Para el público y los usuarios no pasó desapercibida la ausencia del comediante argentino Jorge Alís.

Durante el pasado viernes 16 se realizó uno de los eventos más importantes para recaudar fondos para los damnificados. El cual tuvo entre sus invitados a Polimá Westcoas, Luciano Pereira, Gino Mella, Noche de Brujas y Jorge Alís.

La sorpresa para muchos fue que este último no subió al escenario del Movistar Arena para presentar su rutina. Lo cual confundió a los usuarios en redes sociales y al público en el lugar, pues los animadores no entregaron los motivos.

Jorge Alís denuncia censura

El reconocido comediante argentino se encargó personalmente de explicar la razón de su ausencia a través de un vídeo en redes sociales. La publicación fue acompañada con el mensaje: «No pudimos salir en Desafío Levantemos Chile».

En el registro comenta que hubo problemas con la producción del evento y que no le permitieron presentarse. Señala, además, que los motivos fueron porque el contenido de su rutina no podía ser transmitido por televisión.

«No leyeron el guión que mandamos, después mandamos el video que íbamos a hacer. No lo pudieron abrir, no lo hicieron. Y después de eso no sabía qué íbamos a hacer«, señaló en primer lugar.

«Ahora era como que se decían cosas, que no como estaba la televisión, porque no se pueden decir ciertas cosas. Y esa historia es lo que realmente llama la atención, que no se puedan decir cosas porque salen en televisión. Una mierda», agregó.

«Teníamos una crítica social, que parece que no servían, no se pueden decir, y por eso molestó», afirmó.

«Es una mierda que no se puedan decir ciertas cosas y que haya censura, y que de repente, en esa censura, la gente escucha lo que quieren que escuchen los que tienen guita para que escuche a gente», expresó con molestia Jorge Alís.

«Veníamos a apoyar, y al final no se pueden decir cosas, no sé por qué. Bueno, lo lamento, tenía muchas ganas de estar apoyando, vamos a hacer eventos para apoyar, donde se pueda hablar de cualquier cosa, sin que te digan qué es lo que puedes hablar«, finalizó.