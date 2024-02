The Mandalorian & Grogu: ¿Cuándo se estrena la nueva película de Pedro Pascal en los cines?

The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, y su icónico compañero, Grogu (popularmente conocido como baby Yoda), tendrá película. El film será dirigido y producido por Jon Favreau, Kathleen Kennedy y Dave Filoni.

Pedrito tiene un año muy ocupado, pues no solo va a empezar a grabar esta película en junio del 2024. Se encuentra grabando su rol en Gladiador 2, donde luego, según filtró el Sindicato de Actores de Hollywood, trabajará para Marvel en Los 4 Fantásticos. Todo esto sin contar que más tarde este año empezará a trabajar para la segunda temporada de The Last of Us.

Se confirma la fecha de estreno de The Mandalorian & Grogu

Durante una reunión con los inversores, el jefe de Disney, Bob Iger, dijo que la nueva película se estrenará en los cines en 2026.

Dentro de la lista de películas, mencionó Frozen 3 y Toy Story 5, pero destacó especialmente la cinta protagonizada el actor chileno. «Una nueva de Star Wars que lleva a The Mandalorian y Grogu a la pantalla grande por primera vez«, reveló.

Y a pesar de que estas otras películas no tienen una fecha fija de salida, la llegada de Mando y «El Niño» a la gran pantalla sí. El día escogido para el estreno de la cinta es el 22 de mayo de 2026.

Vienen otras 2 películas de la galaxia muy muy lejana

Pero The Mandalorian y Grogu no es la única película que su estreno tienen preparado. Lucasfilm ya tiene otras dos fechas programadas para los filmes restantes.

Una de ellas será el 18 de diciembre de 2026, y es muy probable que se trate de la película Rey Skywalker dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy. Mientras que la otra será el 17 de diciembre de 2027, que podría ser la historia del origen de los Jedis, dirigida por James Mangold, o la conclusión de las series de Star Wars que hemos visto en los últimos años. Esta sería dirigida por Dave Filoni, el director creativo de Lucasfilm.

Cabe recordar que la tercera temporada de The Mandalorian llega el 1 de marzo, por Disney+.