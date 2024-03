A puertas de la gran final de Top Chef VIP: Esta es la nueva eliminada de la competencia

Luego de meses de dura competencia, Top Chef VIP llegó a su punto culmine, de cara a la gran final.

En ese contexto, la jornada del domingo se emitió un nuevo capítulo de la competencia culinaria, donde se vivió la eliminación de un participante.

No olvidemos, que el top 5 se había definido días atrás y Berta Lasala, Gianella Marengo, Alonso Quinteros, Belén Mora y Gisella Gallardo, los semifinalistas, fueron premiados con un nuevo uniforme de color negro, en modo de reconocimiento.

Asimismo, La primera en avanzar a la próxima etapa, fue la ex de Mauricio Pinilla, debido su buen rendimiento en la jornada del día jueves.

Nueva eliminación en Top Chef

Luego de esto, en el reciente capítulo de Top Chef VIP, siguieron los enfrentamientos por la busca de un cupo en la gran final. Los luchadores eran Gianella, Belenaza, Berta y Alonso.

Por lo mismo, se realizaron duelos individuales. Las parejas que se enfrentaron fueron Quinteros contra Lasala y Marengo contra Mora, quienes a través de distintas consignas se enfrentaron entre ellos para lograr estar en la anhelada final.

Una proteína y una guarnición fueron los ingredientes a utilizar. Además, debían realizar el mismo plato, y el mejor puntuado por los jueces sería el ganador.

Con respecto a eso, el vencedor fue Alonso Quintero, que con su magrte de pato y tubérculos superó a Belén Mora.

Por otro lado, Gianella Marengo logró impresionar a los jueces con una preparación de pichón con cítricos. A pesar de haber tenido un conflicto con su compañera previo a la competencia, según consignó Página 7.

Ya en la última prueba de la noche, se tuvieron que enfrentar Berta Lasala y Belén Mora. Los ingredientes a utilizar esta vez fueron codorniz y hojas.

Luego de terminar sus preparaciones y presentar sus recetas a los Chefs, decidieron que Berta Lasala es la nueva eliminada del programa de Chilevisión

La eliminación de la actriz no dejo indiferente a sus compañeros, que entre lágrimas se despidieron de ella.

Para concluir, Berta comentó que: «Sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos, Me voy contenta».