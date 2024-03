Aquí están los mejores memes de Los Bunkers tras su show en el Festival de Viña 2024

Ya es la penúltima noche del Festival de Viña 2024 y llegaron Los Bunkers para darle un inicio inolvidable. El grupo chileno llegó al escenario de la Quinta Vergara tras 12 años de su última presentación en el certamen.

En esa noche del 2012, la icónica banda sacudió a la Quinta, y terminaron llevándose las Antorchas y Gaviotas de Plata y Oro.

Después de ellos, llega Sergio Freire para mostrarnos por qué es un icono del stand-up comedy nacional. Mientras para cerrar, Young Cister aparece por primera vez como el artista principal del evento.

Esta ocasión, Mauricio Basualto no pudo presentarse por problemas de salud. Para reemplazarlo, Los Bunkers invitaron a la baterista chilena, Cancamusa, a tocar con ellos.

En un momento inesperado, Kidd Voodoo fue llamado al escenario para cantar «Nada Nuevo bajo el sol». Como era de esperar, el Monstruo se volvió loco por esta tremenda colaboración.

Con un espectáculo tremendo, el grupo chileno se llevó las Gaviotas de Plata y Oro. Es más, el Monstruo rogó que les entregaran la de platino también, pero aseguraron que se sentían más que satisfechos con las que ya recibieron.

Pero como siempre, no fue solo el cariño del escenario que se llevaron, sino de todos los que estaban viendo el Festival de Viña 2024.

Es por eso que en RadioActiva nos dedicamos a buscar los mejores memes que dejó el espectacular show de Los Bunkers.

Álvaro López tenía a todos enamoradísimos

«Ángel para un Final» tocó los sentimientos de muchísimos

.

Parece que pegó fuerte el viejazo.



Obvio que estuvieron buenos los memes.

