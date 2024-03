Con descuento incluido: Estos son los precios del nuevo «OnlyFans» de Camila Polizzi

Hace un tiempo atras, Camila Polizzi volvió a la palestra mediática, esto debido a que anunció la apertura de una cuenta de Arsmate. Una plataforma nacional que funciona para la venta de contenido para adultos.

No olvidemos que Polizzi, se encuentra formalizada por el Caso Lencería y está con arresto domiciliario. Pero no fue excusa para que la ex candidata a alcaldesa abriera la aplicación, con la cual logró recaudar aproximadamente 15 millones de pesos en solo 10 días.

En este contexto, y como si no fuera poco, Polizzi amplió su campo y decidió dar un paso más grande e internacionalizar su carrera. Donde hizo su debut en OnlyFans, plataforma similar a Arsmate, pero con una popularidad a nivel mundial.

Con una cuota mensual de 21 dólares, que vendrían siendo aproximadamente $21.000, la polémica política no solo ofrece a sus seguidores acceso especial y exclusivo a su material erótico, sino que los engatusó con una oferta de lanzamiento.

La nueva plataforma de Camila Polizzi

La oferta que lanzó la política, incluye dos «promos»que vienen con grandes descuentos. La primera incluye un 20% de rebaja durante 31 días y la segunda con un 10%.

Además, y en modo de exclusividad, Polizzi limitó estas ofertas a los primeros 50 suscriptores en la primera opción y a los primeros 100 en la segunda.

Asimismo, la política ofrece a sus seguidores un «obsequio privado» para aquellos interesados que se registren, como se mencionó en sus redes sociales.

Recordemos que, Polizzi se encuentra con arresto domiciliario desde el pasado 30 de noviembre. Mientras es investigada por los delitos de estafa, lavado de activos, usurpación de identidad y falsificación de documento oficial. Esto en el caso Lencería, donde utilizó fondos del convenio entre una fundación y el Gobierno Regional del BioBío para consumo personal de ropa interior, según consignó ADN.