Jordi Castell se lanza con todo en contra de Paulina Nin

En enero Jordi Castell realizó algunos comentarios en contra de Paulina Nin a través de su Instagram. Ahora, el panelista de TV+ volvió a realizar controversiales comentarios en contra de ella.

El enfrentamiento entre ambos rostros se dio luego de que, en el programa de CHV, Jordi mostrara falta de manejo al momento de manipular el soplete. Provocando el mal humor de Paulina Nin en ese momento.

Tras la transmisión del momento, Jordi Castell se refirió a esto a través de Instagram. Donde destacó la importancia de construir un equipo desde la armonía, el respeto y la comprensión.

«Es entendible y empatizo con la carencia de herramientas para trabajar en equipo. Lo que la ha llevado a quedar obsoleta producto de un egocentrismo preocupante y una conceptual empresa de fumigación en su boca», arremetió.

«Con la necesidad de buscar siempre un conflicto en todo, incomodar o poner nerviosos a quienes hacen posible que todo funcione. Son razones poderosas para estar así de amargada”, agregó en esa instancia.

Ahora el panelista de Tal Cual volvió a referirse de manera bastante dura en contra de su ex compañera de Top Chef VIP Chile.

¿Qué dijo Jordi Castell?

Castell, conocido por su franqueza, no escatimó en palabras al referirse a Nin, acusándola de actuar de manera hipócrita y de hablar a sus espaldas.

«Para mí ha sido mucho más importante el trabajo en equipo, de partida, la transparencia, la honestidad y todo lo que tú quieras y todas las cosas positivas. Yo me relaciono sólo con lo positivo», manifestó Jordi según consignó La Cuarta.

El fotógrafo continuó refiriendose a su experiencia en el programa y cómo percibió el comportamiento de Paulina Nin. Reveló que, aunque trató de mantener la armonía del equipo, no pudo evitar sentirse molesto al notar actitudes desleales por parte de la animadora.

«Cuando vi que me andaba pelando, cuando vi que andaba hablando a espaldas mías y delante mío me ponía cara de hipócrita, yo por supuesto que me encanta hacerme el tonto, tarado, bronceado, aburrido, porque he hecho una carrera haciéndome el tonto», expresó con franqueza Castell.

Jordi utilizó una analogía para ilustrar su opinión sobre la conducta de Nin, comparándola con «lunares o manzanas podridas«, indicando que no permitirá que su actitud negativa le afecte, ya que él sigue adelante en otro camino.

«Si hay una señora que me empieza a pelar y que anda hablando pestes de mí y delante mío me pone sonrisitas, hue… hipócrita. El día que me fui le respondí a mi manera públicamente, cada uno tiene lo que se merece. Si yo fuera ella también estaría amargada», concluyó Castell en sus comentarios.