«Lo dejé todo por él…»: Pamela Díaz soprende al recordar antiguo romance

En el capítulo del domingo 17 de marzo Pamela Díaz sorprendió a todos tras recordar un antiguo romance que tuvo con un exfutbolista. Nos referimos a Manuel Neira, quien fue su primer esposo y además, tuvieron dos hijos.

«Cuando yo terminé estaba embarazada de 3 meses y me separé a los 3 meses y medio, y no me importó nada. Me cansé, me aburrí, llevaba 11 años y me separé muy desenamorada», expresó La Fiera.

«Tenía 26 años y lo dejé todo por él, desde ‘Mekano’, así que chao», agregó Pamela Díaz.

Además, La participante de Tierra Brava se refirió a lo que sucede entre los futbolistas y sus esposas. «Casi todas las señoras que se separan de los futbolistas los dejan a ellos enamorados, aunque tengan las medias minas. Es entretenido eso», señaló.

Es importante mencionar, que durante el año pasado Pamela Díaz tuvo un comentado quiebre amoroso con Jean Philippe Cretton, quien recientemente se refirió al fin de su relación.

Jean Philippe Cretton habla del quiebre de su relación con Pame Díaz

Recientemente, Jean Philippe Cretton fue entrevistado por Eduardo Fuentes para el «Buenos Días a Todos», donde se refirió a Pamela Díaz.

«Es raro porque siento que no tuve las herramientas para manejarlo, hay que tener ciertos códigos y formas que yo por momentos las logré, por otros momentos no», expresó Cretton sobre la exposición de su relación con Pame Díaz.

Además, mencionó que fue «complicado, porque estamos hablando de una relación con una persona, se compone de cosas que son muy personales po, íntimas, entonces es difícil que de alguna manera no pueda estar sujeto al escrutinio público».

«No me estoy quejando, siempre supe, pero sí hubo cosas que me resultaron difíciles de manejar», agregó Jean Philippe Cretton.

De todas formas, esto no terminó acá, pues Cretton aseguró que el tema está saldado y sanado.