Pamela Díaz reveló por qué fue su salida definitiva de Tierra Brava

Pamela Díaz reveló detalles sobre su salida de «Tierra Brava» durante su participación en el último episodio de «Podemos Hablar». La Fiera compartió cómo fue su experiencia en el reality de Canal 13 y expresó su deseo de volver a participar en un programa similar en el futuro.

Durante la entrevista con Julio César Rodríguez, Pamela mencionó que su salida del programa fue bastante particular, ya que tuvo la libertad de decidir cuándo abandonar el encierro.

«Sí, de hecho yo me fui así. La otra semana salgo querida people, me dio la huea y me fui», afirmó. «No me apagaron la luz durante dos semanas y les pedí. Me pidieron disculpas, pero ahí hice mis maletas y me fui«, adelantó en ese momento.

Además Pamela Díaz detalló que ella no tiene problemas con el equipo de trabajo, pues sabe lo que vale su participación en ele reality. «Siempre soy la favorita, fui la primera en llamarme y trabajo mejor que todos los que están dentro del reality. Entonces, no tengo miedo en decirlo porque sé lo que soy«, comentó.

Además, Pamela enfatizó que siempre se ha sentido una participante privilegiada en los realitys. Ante su actitud segura, Julio César Rodríguez decidió preguntar si participaría en otro reality.

Ante esto Pamela Díaz expresó que si, pero ingresar a uno donde nadie la conozca, sin privilegios ni ventajas previas. «Me encantaría cumplir un sueño, que creo que lo voy a hacer en algún momento. Me encantaría entrar a un reality donde no me conozca nadie», comentó la ex Tierra Brava.

«Y sin privilegios, no quiero privilegios. Que nadie sepa quien soy, ni como me llamo, ser una más del montón», agregó. «Y darme cuenta si realmente soy la fiera«, señaló Díaz.

Julio César señaló que no sería raro verla en otro país, como España, México o Perú. A lo que Pamela Díaz comentó que ya tiene en mente qué papel le gustaría desempeñar en este nuevo contexto.