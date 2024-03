Pamela Díaz reveló que tuvo problemas con una marca tras entrevista con Naya Fácil

Pamela Díaz, sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo problemas con una marca después de entrevistar a Naya Fácil en su programa de YouTube «Sin Editar».

El video con Naya Fácil se convirtió en una de las más vistas del canal, acumulando más de dos millones de reproducciones en YouTube.

A pesar de este éxito entre los seguidores de ambas personalidades, Pamela Díaz compartió recientemente que la entrevista tuvo repercusiones negativas con una marca.

Pamela Díaz desclasifica problema con una marca

La revelación se hizo durante un programa especial por el Festival de Viña llamado «Díaz en Viña». En este espacio, Díaz abordó la polémica en la que se vio involucrada con Naya Fácil y Botota Fox, y compartió detalles de su primera vez con la influencer.

Pamela Díaz explicó que hace cuatro años conoció a Naya Fácil, reconociendo su potencial como figura pública. La invitó a su programa «Sin Editar», donde ambas compartieron anécdotas y experiencias.

«Cuando la conocí hace cuatro años yo traté de meterla a varios programas de televisión, porque dije ‘va a ser una figura pública, es una bacán, tiene una historia increíble, a muchos les gusta y a otros no’», señaló La fiera.

«Por supuesto la cabezona accedió bastante bien, feliz, de hecho, está en mi canal de Youtube. Llegó vestida igual que yo, en un momento me dice ‘Pame cámbiate de ropa si te da vergüenza’. A mí no me da vergüenza, para mí todas somos iguales, Naya, y se lo dije, lo pasamos increíble«, agegó.

«De ahí tenemos una muy buena… no amistad, pero un respeto, ella si necesitaba algo o yo necesitaba algo, teníamos esa conversación», afirma Pamela Díaz.

Sin embargo, La Fiera reveló que después de la entrevista, una marca le llamó la atención por la conexión con Naya Fácil.

«A mí no me manda nadie, ninguna marca ni eso, yo hago mi pega obviamente como yo la siento y con todo el respeto que merece todo tipo de persona», reveló finalmente.

«Yo no la bajé y me despidieron de esa marca. Y eso se lo dije a la Naya”, detalló. “Lo estoy comentando, porque en general nunca digo nada, pero yo me aburrí de callar muchas cosas porque yo de lesa, ya no quedo más», concluyó.