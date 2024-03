Trueno alza la voz sobre su llegada al Festival de Viña 2024 como reemplazo de Peso Pluma

Este viernes 1 de marzo, es la última noche del Festival de Viña 2024, y el género urbano argentino se tomará el escenario.

La jornada de hoy empieza con María Becerra, la ex Youtuber que empezó a romperla con su carrera musical en el 2020. Después de ella, Alex Ortiz llegará a la quinta para hacer reír al Monstruo. Por último, Trueno le dará el cierre a la noche festivalera.

Hay que recordar que, originalmente, la noche la cerraría Becerra, mientras que la apertura la haría Peso Pluma. Pero luego de unos días complicados, tras su separación con Nicki Nicole debido a una infidelidad del mexicano, terminó cancelando su participación en el festival.

Es por eso que la organización de Viña 2024 buscó rápidamente su reemplazo, y terminaron por decidir que Trueno tomaría su lugar.

Trueno: «para mí es un logro supergrande y personal»

A horas de su presentación, Trueno llegó al hotel Sheraton Miramar para una conferencia de prensa, como suelen hacer los artistas que asisten al certamen. Aquí, Mateo Palacios (nombre real) se refirió a al cambio de parrilla que sucedió después que Peso Pluma se bajara.

“Yo estoy muy contento con el público chileno porque cada vez que vengo me reciben mejor. Este es el país donde me retiré de las batallas de freestyle, tengo algo especial con Chile, vine muchas veces y todas las veces, nada, me recibieron de diez”, contó el artista que dará el cierre al Festival de Viña 2024.

En la misma línea, se refirió a la situación con el cantante mexicano. «Más allá de a quién reemplazo y por quién vengo, la oportunidad de estar en Viña del Mar para mí es un logro supergrande, personal. Tengo muchos conocidos que me han hablado del festival«, aseguró.

«Me dijeron de la oportunidad y yo dije ‘wow hay que estar ahí sí o sí y mostrar lo que nosotros hacemos’ y a disfrutarlo, que es lo más importante.», continuó.

«Así que estoy muy agradecido de la gente de Viña por habernos elegido para venir acá y en un horario tan importante como el último día» cerró el tema.