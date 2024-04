Cristián Campos habla sobre el impacto en la relación con sus hijos tras querella en su contra

Cristián Campos, actor chileno acusado de abuso sexual, comparte cómo ha sido el impacto en su relación con sus hijos, Pedro y Antonio Campos. Recordando que ambos han expresado apoyo a su hermana, Raffaela di Girolamo.

En una reciente entrevista, Campos reveló sus pensamientos sobre la reacción de sus hijos y la distancia familiar que ha resultado de la acusación.

Cristián Campos relata que ha sido difícil las situación que enfrenta con sus hijos, Pedro y Antonio, quienes han respaldado públicamente a Raffaela y la querella en su contra.

«Ellos me dicen lo que les ha contado Raffaella, sin dar detalles. Yo les pregunto ‘¿cómo?, ¿qué?’. Y ellos me dicen solamente: ‘Es que ella tiene los síntomas de una mujer abusada’. Yo no puedo decir nada ante eso, pues yo soy un actor de teleseries, yo no soy un especialista en el tema», comentó a La Tercera.

«Ella, sin embargo, es especialista en el tema, ella conocerá los síntomas de una mujer abusada. Pero yo pienso (…) ¿Qué síntomas ven ellos de abusador en mí después de una vida juntos? Después de cien veraneos, campings, fiestas compartiendo con adolescentes, hijas de pololas, hijas de amigos, primas, sobrinas. ¿Cuáles son los síntomas que ven ellos en mí para creer que yo pueda ser un abusador?», agregó Cristián Campos.

El distanciamiento familiar de Cristián Campos

El quiebre en la relación con sus hijos era esperado para Campos, quien señala que fue «lógico» y que comprende las presiones externas que enfrentan.

«Esa generación a la que ellos se deben, con la que ellos trabajan, es una generación muy reactiva a todos los temas de género, a la defensa de las minorías. Es la generación que inventó el macho violador. Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador. Ellos no pueden, porque es demasiada la presión», aseguró.

Sin embargo, expresa su desconcierto ante la falta de protección hacia su otra hija y la distancia familiar resultante.

«Ellos, como reacción lógica, deberían proteger a su hermana chica. Esa es la reacción lógica que se me ocurre. O sea, levantar la mano o llamar a mi mujer y decirle ´María José, ojo, que acabamos de descubrir que Cristián es abusador. Cuida a nuestra hermana´. Es lo lógico. Pero ellos no hacen eso. Ellos hacen todo lo contrario. Se alejan en silencio y nos cancelan a todos, no es consistente.»

El actor también aborda el impacto emocional y social de las acusaciones de abuso sexual, destacando las consecuencias devastadoras. En este contexto, Campos reflexiona sobre la gravedad de las denuncias falsas y el daño irreparable que pueden causar.