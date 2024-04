«No puedo competir con…»: Daniela Aránguiz impacta con inesperada decisión que la dejó fuera de Tierra Brava

En un reciente capítulo de Tierra Brava, Daniela Aránguiz protagonizó una inesperada situación. Resulta que la chiquilla no quiso competir contra Luis Mateucci en la prueba de eliminación.

Cabe destacar que antes de la competencia, la joven protagonizó un místico momento y utilizó su péndulo para conocer si la eliminada sería Gabrieli o Chama. Ante esto, el oráculo indicó que será la brasileña.

Además, Daniela Aránguiz también consultó por quién será el ganador de Tierra Brava y la respuesta fue que sería su pareja, Luis Mateucci.

Luego, en el momento del duelo de eliminación, antes de competir, Karla Constant les consultó cómo se sentían.

Ante esto, el argentino respondió: «La verdad es que este reality fue diferente en mi vida porque marcó muchas cosas, desde un inicio arranque un reality solo, complicado, difícil (…) El ingreso de la Dani me marcó muchísimo, me cambió, me lo hizo todo mucho más fácil, más divertido».

Asimismo, al ser consultado sobre si se dejaría perder, expresó que «A Daniela no le puedo fallar. Ya le fallé mucho».

Por otro lado, cuando llegó el turno de hablar de Daniela, la exchica Mekano sorprendió con una inesperada decisión que la dejó afuera de Tierra Brava.

Daniela Aránguiz sorprende con inesperada decisión

Daniela Aránguiz expresó que vivió una buena experiencia, sin embargo, tomó la decisión de no competir contra Luis Mateucci.

«Hoy no voy a competir (…) no puedo competir con Luis, él quiere que gane yo, y la única persona de nosotros dos que tiene posibilidades de ganar este reality es él y si él gana, el triunfo también va a ser mío», señaló la chiquilla.

Ante esto, Luis Mateucci indicó: «Yo no iba a competir. Prefiero perder el reality antes de competir con ella».

Con esto, Daniela Aránguiz abandonó el reality, esperando que el argentino pueda transformarse en el flamante ganador.