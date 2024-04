Oriana Marzoli vivió preocupante accidente en ¿Ganar o Servir?: Tuvo que ser atendida de urgencia

La popular chica reality, Oriana Marzoli tuvo un preocupante accidente en «¿Ganar o Servir?», durante la primera prueba por equipos.

En esta instancia, los participantes se enfrentaron en una competencia, en la que debían girar una polea con la finalidad de poder liberar unas pesadas catapultas, lo que provocó que a la popular chica reality se le trabara un guante en la palanca.

Ante esto, Oriana Marzoli gritó de dolor debido a que su dedo quedó enganchado, por lo que sus compañeros rápidamente se acercaron para ayudarla. Incluso se debió pausar la prueba para que la española fuera atendida.

Posteriormente, la joven se calmó e insistió en que quería volver a competir.

«No voy a parar, no voy a parar… Me tienen que matar. Y encima que les quiten los segundos que nos quitaron», indicó Oriana Marzoli. Por otro lado, Pangal (líder del equipo de los Soberanos) le señaló que no quería dejarla fuera debido a su accidente. Sin embargo, la chica reality quería seguir en la competencia junto a Claudio Valdivia.

Luego de ser atendida, la española volvió a competir, pero en otra posición. De este modo, la competencia continuó muy pareja entre los dos equipos. Aunque se terminó definiendo con la puntería al lanzar municiones.

En este contexto, la gran precisión de Pangal hizo que el equipo Soberano se quedara con el triunfo.

Así quedaron los equipos de «¿Ganar o Servir?»

El equipo de los Soberanos está conformado por Oriana Marzoli, Pangal, Gala, Mariela, Fran, Claudio y Poeta. Quienes escogieron como capitán a Pangal Andrade.

Por otro lado, «Resistencia», está compuesto por Camila, Coca, Gonzalo, Cindy, Faloon, Luis, Botota y Blue Mary, que votaron por Coca Mendoza como el líder.

«Mejor que sea él, me saco un peso de encima», le comentó Luis Mateucci a Oriana Marzoli con respecto a esta decisión.