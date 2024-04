Steffi Méndez emociona a sus seguidores con adorable anuncio en redes sociales

En una emotiva publicación en sus redes sociales, Steffi Méndez reveló este domingo que está en una etapa avanzada de embarazo. La noticia causó revuelo entre sus seguidores en redes sociales.

La actriz e influencer, compartió una fotografía donde muestra su pancita de embarazada, acompañada de un profundo mensaje. «La vida tiene etapas diferentes y no todos tenemos la oportunidad de vivir esta etapa inexplicablemente hermosa. Gracias vida por tanto», escribió la hija del reconocido DJ Méndez.

Recordemos que la influencer se encuentra desde el 2021 en una relación con el artista Dante Lindhe, quien es oriundo de Gotemburgo. Con quien oficialmente espera su primer, hijo según lo publicado por Steffi Méndez en Instagram.

Así reaccionaron los seguidores de Steffi Méndez

La noticia fue recibida con gran alegría por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en dar Me gusta a la fotografía y llenarla de mensajes positivos.

La reacción de su familia fue igualmente de llena de emoción, especialmente su hermano Leo Méndez. Quien le dedicó un tierno comentario en la publicación expresando su apoyo y emoción por convertirse en tío.

«Un miembro mas al clan. Seré el mejor Tío del fucking mundo. Siempre a tu lado hermana seras una excelente madre», escribió Méndez Jr.

Por otro lado la madre de Steffi Méndez no contuvo su emoción y comentó: «Te amo hijita seré abuelita. Ansiosa para Que llegue el día y verte en tu nueva etapa de su vida de ser madre. Qué emoción! Todavía me acuerdo Cuando me diste la noticia y me puse a llorar de lo alegre que estaba. Serás la mejor madre del mundo mi negrita».

Por otro lado el reconocido cantante nacional DJ Medez compartió un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram. En este no se contuvo y expresó lo feliz que estaba de finalmente anunciar que se convertira prontamente en abuelo.

«POR FIN PUEDO CONTARLE AL MUNDO QUE SERÉ ABUELO!», señaló. «LOS FELICITO A AMBOS Y MUCHAS FELICIDADES JUNTOS A SU FUTURO BEBE!«, fue parte de lo que escribió.