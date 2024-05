«A mí patadas no me des»: Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel protagonizan tenso momento en ¿Ganar o Servir?

¿Ganar o Servir? lleva unas semanas al aire y ya se han vivido diversos conflictos.

En este sentido, recientemente Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel tuvieron una fuerte discusión.

Es importante recordar que tras la última competencia, la dinámica cambio completamente, por lo que ahora el grupo de la «resistencia» son los señores de «¿Ganar o Servir?».

Luego de esto, Amanda les señaló a los sirvientes que debían bañar a sus compañeros. Oportunidad en la que a Oriana Marzoli le tocó bañar a Faloon.

El fuerte cruce entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel

El conflicto inició rápidamente, luego de que la española sintió que la exconductora de «Sabores» le tiró el micrófono al sacarse la ropa. «No me pegues. Recuerda no pegarle nunca a un compañero porque te van a echar rápido», le indicó.

Ante esto, Faloon Larraguibel le pidió que le limpiara los pies y usara piedra pómez.

Luego, la exchica Yingo acusó que Oriana la estaba lastimando. «Me estás lastimando y lo sabes, si me sale una herida va a ser culpa tuya, y te pueden echar», indicó.

Posteriormente, Faloon sacó el pie con fuerza y la venezolana-española le señaló: «A mí patadas no me des. No me vuelvas a tocar, ordinaria, agresiva», mientras que el exrostro de Zona Latina la acusó de estar mintiendo.

Ante esto, Fran Maira intervino para defender a Oriana Marzoli. Sin embargo, la exchica Yingo la hizo callar.

Esto generó que la exparticipante de Gran Hermano reaccionara con enojo. «¡No me hagai callar! ¿Qué te has imaginado? Ubícate, ¿qué te creís? Eres leyenda, h… ridícula, viejita», le indicó

Luego Fran se quejó de Faloon con sus compañeros de ¿Ganar o Servir?: «Esa h… es demasiado agresiva. Yo vi que empezó a pegarle patadas a Oriana de súper mala manera».

Por otro lado, la exchica Yingo, mientras hablaba con Blue Mary siguió hablando del tema. «Es una mentirosa, no la toqué, no le hice nada. Si me quiere h… a mí, la voy a h… el doble. Va a tener que hacer todo lo que diga», señaló gritando para que la escucharan.