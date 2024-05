«Habla por ti…»: La inesperada aclaración de Julio César Rodríguez a Monserrat Álvarez en Contigo en la Mañana

Hoy, tal como todos los días, la meteoróloga Allison Göhler llegó a «Contigo en la Mañana» para entregar el pronóstico del tiempo y dar a conocer cómo estará el clima este fin de semana.

Sin embargo, se anduvieron desviando del tema, pues Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez le empezaron a consultar por su horario de trabajo.

En este contexto, Allison Göhler reveló que todos los días se levanta a las 3 de la mañana para comenzar su jornada. Ante esto, los conductores de «Contigo en la Mañana» le empezaron a tirar tallas con respecto a lo complicado que debe ser para ella tener vida social en los días de semana.

Posteriormente, Monserrat Álvarez le consultó: «Si te levantas a las 3, ¿a qué hora te estás durmiendo?». A lo que la meteoróloga contestó: «Me estoy tratando de acostumbrar al horario. Generalmente, me acuesto como a las 9″.

Además, agregó: «Estoy acostumbrada a dormir 6 horas. Allá (en Gringolandia) me levantaba a las 1 porque entraba a trabajar a las 3. Allá los gringos se levantan temprano».

Luego, Allison Göhler hizo un comentario que generó una llamativa reacción por parte de Monserrat Álvarez.

«Yo me acordaba, en mis tiempos de lola yo a esta hora me estaba preparando para ir a la disco. No, si ya estamos viejitas ya. Hay que reconocerlo», reconoció la meteoróloga.

Las reacciones de Monserrat Álvares y Julio César Rodríguez tras comentario de Göhler

El comentario de Allison Göhler generó una rápida reacción por parte de Monserrat Álvarez. «En mis tiempos de lola… La Alison es súper joven», le señaló a la profesional, quien dio a conocer que tiene 39 años.

Ante esto, la animadora del programa matutino de CHV le señaló en tono de broma: «Alison, no nos hagas reír a Julio César y a mí. No nos humilles, por favor, porque nosotros tenemos 15 años más que tú».

Ante esto, Julio César Rodríguez intervino e hizo una aclaración con respecto a su edad: «Habla por ti Monse, yo tengo 10 nomás. Estoy cansando de que me tiren la edad encima. Yo soy el menor acá. Soy un año y medio menor (que Monse) Soy el colágeno»