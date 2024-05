José Antonio Neme revela detalles de conversación con apoderada del Saint George tras filtración de falsa foto de su hija desnuda

Durante esta mañana, en el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme entregó detalles de una conversación que tuvo con una amiga tiene a su hija en el colegio Saint George.

Esto ocurrió debido a que en dicho establecimiento escolar, alumnos crearon falsos registros de sus compañeras desnudas con Inteligencia Artificial. Noticia que causó gran impacto en el país.

Cabe destacar que este hecho afectó a diversas estudiantes del colegio Saint George y según dio a conocer Inteferencia esto ocurrió en febrero. Sin embargo, salió a la luz luego de que apoderados presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

José Antonio Neme sobre su amiga que es apoderada del colegio Saint George

Durante este lunes, en el matinal de Mega se refirieron al tema. Instancia en la que José Antonio Neme dio a conocer que habló con una amiga que es apoderada de dicho colegio.

«Voy a contar una cosa, porque siento que corresponde. El día viernes fue a mi casa una de las apoderadas afectadas por esto. Su hija, en realidad», indicó el animador de Mucho Gusto.

«La conozco desde hace muchos años y le tengo un cariño entrañable. Tomamos un café y estaba muy angustiada, y me dijo ‘mira, si yo no supiera que esto es un trabajo digital, yo veo esta fotografías de mi hija y no soy capaz de identificar que no es el cuerpo de mi hija'», agregó José Antonio Neme.

En este sentido, el popular comunicador indicó: «Estaba tan perfectamente hecho, las proporciones del cuerpo… que me lo estaba diciendo la madre de una de las chicas. Era una fotografía con contenido sexual, de grueso calibre».

Asimismo, José Antonio Neme concluyó: «Lo que los padres no entienden es que estos muchachos, quienes hicieron esto y utilizaron esta herramienta, siguen en el colegio, comparten la misma sala, entonces se hace inviable».