Julio César Rodríguez se fue con todo contra la mujer que lo acuso de «drogadicto» en el matinal de CHV

Durante esta mañana, Julio César Rodríguez protagonizó un tenso momento en vivo. Esto tras establecer una conversación con una dirigente de Barrio Meiggs, quien estaba hablando en defensa de los comerciantes ambulantes. Instancia en la que acusó a los periodistas de “sapos” y afirmó que los panelistas del programa son drogadictos.

«Yo soy locataria del mall chino y soy presidenta de un sindicato», se presentó la mujer para el Matinal de CHV, quien fue identificada como Ximena. Posteriormente, detalló que «yo he ido a la municipalidad, la alcaldesa nos pidió que estuviésemos legalmente constituidos y ella nunca nos quiere recibir. Ella sale diciendo que quiere un orden, pero el orden tiene que empezar por la muni».

No obstante, JC Rodríguez ya algo choreado con la situación, y el testimonio, dijo que «ahora, con este testimonio, ¿la gente está mintiendo o diciendo la verdad?».

Ante la particular intervención del animador, la mujer soltó un mordaz comentario. «No, no están mintiendo, pero mienten en otras cosas. Después ustedes editan», afirmó.

La acalorada discusión de JC Rodríguez en vivo

«Bueno, a pesar de que usted nos ha tratado de mentirosos, drogadictos y no sé qué más, nosotros la vamos a tratar súper bien a usted», mencionó el animador.

«Pero dígame, ¿no es verdad que son drogadictos? Porque todos los que están en el panel se drogan», acusó la dirigente. Posteriormente, añadió que «usted se droga con los cantantes en su programa de YouTube».

«Señora, yo no tengo que negarlo, si mi programa sale en YouTube», se defendió Rodríguez. La mujer lo retó a que «diga, “yo soy Julio César y soy drogadicto”».

La discusión siguió escalando hasta que, finalmente, la dirigente se negó a seguir conversar con Julio César y decidió cortar el diálogo. Sin embargo, ello no evito que el animador soltara un último comentario al respecto.

“Con ese tipo de argumentos, con esta gente, es difícil hablar. Ojalá ella supiera que nosotros, para poder entrar al barrio, tenemos que hacerlo con Carabineros o con locatarios que nos ayuden a entrar”, concluyó Julio César Rodríguez.