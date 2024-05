La «Bebé Reno» Chilena:  La influencer «Miau Austral» se enfrenta a denuncia por extremo acoso 

Durante las últimas horas se ha viralizado en redes sociales la denuncia que recibió Consuelo Ulloa, una influencer conocida como «Miau Astral» que se dedica al esoterismo y la astrología. El caso rápidamente llamó la atención de los internautas que relacionaron el actuar de la chiquilla con el de «Bebé Reno», de la exitosa serie de Netflix sobre una acosadora.

Esta viralización ocurrió debido a que un ministro de palacio de tribunales aseguró que «estamos a punto de resolver un recurso de la “baby reno” chilena. ¿Vio la serie?». Esto debido a que se encuentran tramitando una causa judicial bastante extensa con respecto al reconocido rostro.

Según informó La Tercera, la causa judicial en contra de la influencer es en búsqueda de que deje de enviar mensajes, correos y hostigar a la familia del afectado, además de hablar de él en videos. No solo eso, la particular actitud de Ulloa empezó tras dos fallidas citas a través de Bumble, aplicación para solteros, hecho que ha llamado aún más la atención sobre el caso.

Él le habría dicho que no quería nada serio y ella lo amenazó con una funa

De hecho, según detallo el medio mencionado, fue luego de esa segunda cita y a través de chat, que «la mujer le menciona un viaje que ella había planeado durante meses a México y con intenciones de radicarse allí». Posteriormente, Ulloa afirmó que «estaba en duda por haberlo conocido» y que dependía totalmente de él para tomar una decisión. De hecho, «si él le decía que se quedara, ella se quedaría por él».

La abogada del demandante detalló que «ante tal situación, su cliente respondió que eso no era necesario, que ella no debía cambiar ningún plan por él y reforzó lo que él ya había manifestado durante sus dos encuentros y en la aplicación de citas, que no buscaba una relación seria». No obstante, ante aquella respuesta, la influencer «se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra».

Tras aquella amenaza, el chiquillo tuvo una tercera cita con Miau Austral, para luego tener solo contacto vía chat. Sin embargo, la influencer continuo «insistiendo en la idea de tener una relación, de una manera que parecía manipuladora y agresiva». Posteriormente, el artista tomo «la decisión de salir de aquel vínculo que duró solo una semana».

Hecho que desencadeno una actitud muchísimo peor por parte de Consuelo Ulloa. Quien, tras aquel rechazo y ser bloqueada, comenzó a acosar a la víctima a través de correo electrónico.

Acoso al estilo «Bebé Reno»

Según detalló la abogada del artista, tras el bloqueo a la influencer, esta comenzó a acosarlo a través de cuentas falsas. Además, hubo un aumento en el hostigamiento, con mensajes constantes y acusaciones falsas de ser un maltratador de mujeres y drogadicto. Hecho que afectó su vida personal y profesional.

No solo eso, Miau Astral también le comenzó a escribir a los apoderados del colegio de sus hijos. Además de «escribir mensajes directos, y por interno, a familiares y amigos», en estos «se le acusaba de ser un hombre violento, de estar funado por una influencer y 40 mujeres más, lo acusaba deliberadamente de ser un drogadicto peligroso para sus dos hijos y además de ser deudor de pensión alimenticia, situación que es falsa, según consta en certificado».