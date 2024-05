«Si a mí me tocan los cojones…»: Reconocido ex Tierra Brava es confirmado en ¿Ganar o Servir? y manda potente aviso

Recientemente, desde Canal 13 confirmaron que un reconocido exparticipante de Tierra Brava se sumará a ¿Ganar o Servir?. Hablamos de Fabio Agostini quien ganó el anterior reality de Canal 13.

«Yo creo que estoy dispuesto a hacer de todo», indicó el español sobre su arribo al espacio televisivo.

«Si a mí me tocan los cojones, yo los toco el doble, así que a la guerra», señaló sobre lo que será su participación en ¿Ganar o Servir? y la rivalidad que tiene con Luis Mateucci.

«Si hay algo que no me gusta, se lo diré en la cara», agregó.

Sin embargo, esto no es todo. Ya que también se anunciaron a otros dos nuevos participantes en ¿Ganar o Servir?. Hablamos de Facundo González y Julia Fernándes.

Los nuevos participantes de ¿Ganar o Sevir?

Facundo González es un galán argentino de 34 años que conoció a Fabio Agostini y Austin Palao en el programa «Esto es guerra» de Perú.

Sin embargo, el argentino reveló que no es como ellos en términos de disciplina: «Ellos son mucho más disciplinados que yo. Yo no entreno mucho ni me preparo. Sólo jugué al fútbol desde chico, hasta que me lesioné y lo dejé. Entonces diría que soy deportista, pero Fabio es mucho más enfermito que yo con eso».

Es importante mencionar que hace un tiempo surgió el rumor de un supuesto romance entre el recientemente confirmado en ¿Ganar o Servir? y Pamela Díaz.

«Con Pamela tenemos una bonita amistad, le tengo cariño a ella, es una gran mujer. Fabio me la presentó, nos llevamos bien y hablamos mucho», señaló Facundo González sobre La Fiera.

Por otro lado, Julia Fernándes es una brasileña que es conocida en nuestro país por pasos en realitys como «Amor a prueba» y «Doble Tentación».

La nueva confirmada en ¿Ganar o Servir? vivió un trágico momento en 2018, cuando junto a Ignacio Lastra tuvieron un trágico accidente de tránsito.

«Por el choque perdí la clavícula, me la cambiaron por una placa de titanio. Además, hasta el día de hoy sufro muchos ataques, he sido culpada de todo, como si yo hubiera ido manejando», señaló Julia Fernándes.