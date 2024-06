Abogado de Pamela Díaz envía dura advertencia a Adriana Barrientos y Hugo Valencia: «Vamos a llevar el juicio hasta el final»

Recientemente, Pamela Díaz decidió llevar a juicio a los panelistas de ‘Zona de Estrellas’, Adriana Barrientos y Hugo Valencia luego de vincularla con drogas. Ningún acuerdo ha logrado saciar a la ‘Fiera’, pues le pareció imperdonable los dichos de los panelistas.

En marzo de este año, el periodista y la modelo señalaron que «La Fiera» habría entrado drogas al encierro del reality ‘Tierra Brava’.

Luego de que la despedazaran en el espacio de Zona Latina, Pamela Díaz tomó la decisión de tomar acciones legales en contra de los panelistas por difamarla de esa manera.

Pamela Díaz se niega a bajar la guardia

Aunque Hugo Valencia ofreció pedir disculpas públicas, no fue suficiente para la morena. No contenta con una audiencia de conciliación, Díaz propuso al par pagarle una suma de $1 millón y medio de pesos cada vez que mencionaran su nombre en público o en privado.

Pamela Díaz ofreció un acuerdo a los implicados que consistía en que no hablaran de ella por 5 años (Barrientos) y 3 años (Valencia), pero no aceptaron. Por esto, el abogado Mathias Caviedes aseguró, en conversación con LUN, llevar hasta las últimas consecuencias el juicio por injurias y calumnias con publicidad.

Además, entregó otro antecedente agravante que es que Adriana Barrientos cae repetidas veces en la misma conducta y no es primera vez que la ‘Fiera’ había pensado en querellarse contra ella.

La situación se tornó bastante seria y la misma Pamela ha evitado referirse públicamente a ellos, siguiendo instrucciones de Caviedes. “Pamela Díaz se ha mantenido bastante al margen de esto porque entiende que hay un proceso judicial y yo le voy dando y requiriendo instrucciones”, explicó el abogado.

En ese sentido, no hay posibilidad alguna de retirar los cargos ya que se tratan de conductas reiteradas: «Uno entiende que una imposición tan larga de no hablar de ella puede considerarse demasiado y afecte su fuente laboral. Está bien, pero lo que criticamos es que ellos ya hicieron mal uso de su espacio. No les estamos haciendo estas prohibiciones a personas inocentes que nunca han cometido un error».

La gravedad del asunto radica en que las bromas y especulaciones de los panelistas dañan profundamente la imagen de Díaz, repercutiendo directamente en su trabajo. «Ellos vincularon a Pamela a una suerte de negocio de narcotráfico y eso afectó a la fuente laboral de Pamela. Para ella ha sido sumamente perjudicial. Vamos a llevar el juicio hasta el final», cerró Mathias Caviedes.