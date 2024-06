Christell Rodríguez es nominada a MTV Miaw 2024 por su viral «Dubidubidu»: Las votaciones ya comenzaron

Christell Rodríguez no para de dar que hablar luego de que en los últimos meses una antigua canción se viralizara y la rompiera en reproducciones.

Desde entonces, su canción ‘Dubidubidu’ no ha dejado de sonar en TikTok y otras redes sociales. Lo más sorprendente de la situación es que el tema habría alcanzado mayor popularidad en localidades asiáticas, como Japón que fue donde más escuchas recibió en Spotify.

Recientemente, la exRojo volvió a grabar su exitoso tema y además la tradujo al inglés y japonés para su querido público. Es tanto el furor de su hit que fue nominado a Miawdio del año por los MTV Miaw 2024.

Dubidubidu compite por el Miawdio del año contra otros hits virales

‘Pedro Pedro Pedro’, ‘¿Gokú?’, ‘Traka’ y ‘Llegué de la peluquería’ son solo algunos de los hits que compiten en la misma categoría contra Christell.

Aunque la cantante es un orgullo para Chile, no es la única artista nacional incluida dentro de los premios de MTV. Los reconocidos artistas del género urbano, Cris MJ y FloyyMenor también fueron nominados con ‘Gata Only’ en dos categorías distintas; Bellakeo Supremo e Himno Viral.

Cabe destacar que durante semanas ‘Gata Only’ se mantuvo entre los más escuchados encabezando distintas listas, llegando incluso al puesto 3 de los más escuchados globalmente en Spotify.

Y es que no solo la rompió en Latinoamérica, sino también en países de habla inglesa y Europa que utilizaron la canción en distintos videos. Esto causó gracia entre los usuarios chilenos al ver que no entendían la letra y la usaban en contextos que no coincidían en nada o con bailes nada relacionados con el reggaeton, generando cientos de reacciones y ‘memes’ al respecto.

Para votar debes ingresar a la página de los MTV Miaw 2024 y bajar escogiendo las categorías.

Recuerda que para votar por la canción de Christell Rodríguez debes buscar la sección de Miawdio del año y seleccionar el nombre de ‘Dubidubidu’. Puedes escoger solo un tema por sección, ¡así que fíjate muy bien antes de enviar tu voto!.