El cantante urbano Bayron Fire estuvo presente en un nuevo episodio del podcast de nuestros cabros de «Vamo a Calmarno». En esta oportunidad, el popular cantante urbano que suma millones de reproducciones en las plataformas digitales, sorprendió con una potente revelación sobre el momento que vive.

En este contexto, el artista urbano reveló cómo se acercó a Dios. Si bien reconoció que desde chico ha sido creyente, confesó que la partida de su abuelo, a quien siempre vio como su padre, provocó un cambio en él.

«No podía creerlo, mucha gente dice cuando se le va un familiar, porque Dios, le reclamas a él porque te lo llevaste, pero ahí logré entender que todo tiene su ciclo, que era su momento, que Dios hace a su voluntad cachai (…) Acercándome a Dios entendí todas las cosas. Dios me llenó ese vacío que no lo llenaba la plata, ni las mujeres, ni los autos», indicó Bayron Fire durante su entrevista.

Asimismo, el cantante dio a conocer un momento muy significativo para el tras acercarse a una iglesia. «El Pastor viene, me presenta en la Iglesia, se ponen a orar por mí. El Pasto Chaparro me pone la mano en la cabeza y me puse a llorar brígido. Sentí una energía bacán», confesó.

Es importante señalar que Bayron Fire habló de diversos temas durante su entrevista con los «Vamo a Calmarno», dentro de ellos confesó que no consume drogas y le aprovechó de entregar un consejo a la juventud.

El consejo de Bayron Fire

El cantante señaló que lleva un estilo de vida casero, por lo que gusta sus canciones en su propio estudio.

«Prefiero grabar en la casa. Prefiero estar en la casita, tranquilo (…) Aparte no convivo mucho con los que fuman marihuana o cigarro», indicó.

En este contexto, Bayron Fire expresó: «Entonces ese consejo le dejo a los jóvenes, si de repente estás con tu amigo (…) Si usted no quiere, no tome, nadie los puede obligar. A veces por curiosidad o para no quedar como tonto lo hacen».