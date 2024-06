Este es el nuevo confirmado de ¿Ganar o Servir? Que pretende ganarle a Pangal: Participó en «Calle 7» y ha sido ganador de varias competencias físicas 

No cabe duda que ¿Ganar o Servir? Reality de Canal 13, está siendo todo un éxito y solo ve números verdes en rating. Sin embargo, la casa televisiva no quiere dejar pasar este impulso y ya ha confirmado nuevos integrantes que se unirán al encierro.

Uno de ellos, es un viejo conocido del espectáculo nacional y ha sido partícipe de varias competencias televisivas. Hablamos de Francisco «Pancho» Rodríguez, destacado participante de programas juveniles como «Yingo» y «Calle 7». Además, también participó en el icónico reality Pelotón.

Pancho siguió su carrera fuera de Chile, específicamente en Perú, y en dicho país ha participado en diversos programas de competencia como «Esto es guerra» y «Combate». Debido a esto, ya se ha enfrentado a otros participantes del reality de Canal 13, entre ellos Austin Palao y Fabio Agostini.

En ese contexto, el nuevo participante comentó que «Gane varias veces en ambos programas, incluyendo cuatro veces seguidas en «Esto es guerra», y nunca he perdido un duelo final. Tal vez no soy el más rápido, fuerte o resistente, pero soy el más completo. Tengo de todo y soy un competidor muy técnico, eso me ha ayudado a ganar todo lo que he ganado».

Las metas de Pancho Rodríguez en ¿Ganar o Servir?

El ex Calle 7 dice tener sus objetivos muy claros. «Primero, amo Perú, estoy radicado aquí, pero me interesa desconectarme de mi rutina diaria, sentirme libre y feliz. Segundo, me encanta la competencia, y quiero ganar este reality. Más aún, mi objetivo es ganarle a Pangal, que según todos es el rival a vencer«, afirmó.

Si bien no compite hace un año, no tiene dudas de que muy pronto se pondrá en buen estado físico. «Mi intención es aprovechar el encierro para entrenar. Confió en mis capacidades y sé que entrenando un poco quedo preparado».

Para concluir, y refiriéndose a la posibilidad de algún vínculo de tipo amoroso, Rodríguez confirma estar soltero y no cerrarse a nada. «Hay un par de chicas con las que podría surgir algo. De hecho conozco a casi todas las solteras del reality, por ejemplo a Faloon la conozco hace años, me cae muy bien», cerró.