Este es el top 15 de canciones de RadioActiva para celebrar el Mes del Orgullo: clásicos ochenteros, éxitos latinos y chilenos

En 2009, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró el mes de junio como el Mes del Orgullo. Esto, en conmemoración de las protestas de la comunidad LGBT por sus derechos en 1969 en Nueva York.

Desde entonces, el día 28 de junio es conocido mundialmente por ser el Día Internacional del Orgullo LGBT. Año a año, millones de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales o no binarias salen a las calles a manifestarse por sus derechos durante esta fecha.

En Chile, esta marcha se realiza el último o penúltimo sábado del mes, según las circunstancias. Aunque el mes completo presenta varias ofertas en cuanto a panoramas, actividades o festivales en torno al ‘Pride’, es en este sábado donde se concentra todo.

En RadioActiva también quisimos ser parte de este histórico proceso por la lucha por los derechos LGBTIQ+ y elegimos las mejores canciones para ti. Desde clásicos de antaño hasta temas más recientes, lo cierto es que hay para todos los gustos.

Top 15 canciones para este Mes del Orgullo

Éxitos latinos o clásicos ochenteros de todos los tiempos, no importa cuál sea tu preferencia, aquí te dejamos nuestra lista.

1. Village People – YMCA.

2. Gloria Trevi – Todos Me Miran: ¿Quién no conoce esta canción?. A casi 20 años de su lanzamiento, no deja de acumular reproducciones. El tema cuenta la historia de un amigo de la cantante que fue discriminado por sus pares luego de revelar su orientación sexual.

3. Abba – Dancing Queen: Otro inolvidable tema que suena en todas las fiestas LGBT sin importar cuántos años pasen.

4. Willie Colón- El gran varón

5. Lady Gaga – Born This Way

6. Geri Halliwell – It’s Raining Men

7. Gloria Gaynor – I Will Survive

8. Chappell Roan – Good Luck, Babe!

9. Katy Perry – I Kissed A Girl: Una de las artistas pop más conocidas de la década pasada nos regaló esta icónica canción. Y es que Katy Perry despertó la curiosidad de todos los seguidores sobre su vínculo con las mujeres y también sirvió para normalizar las distintas orientaciones sexuales.

10. Madonna – Vogue

11. Lil Nas X – MONTERO

12. Calvin Harris, Sam Smith – Promises.

13. Alex Anwandter – Maricoteca.

14. Javiera Mena – Espada.

15. Mecano – Mujer Contra Mujer: Un clásico de todos los tiempos para las lesbianas y bisexuales que se encuentren en relación con otra mujer. Incluso, Javiera Mena tiene su propia versión con un estilo más moderno. Sin importar cuál sea tu favorita, está claro que su impacto trasciende generaciones.