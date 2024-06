Johnny Herrera sobre Alexis Sánchez: «Antes era igual, quería todas las pelotas, pero Vidal y Aránguiz no lo pescaban»

Una reñida batalla se vivió hace menos de dos días durante el encuentro entre La Roja y Argentina, en donde Chile dejó todo en la cancha pese a no lograr anotar. Eso sí, la selección no se lo puso nada de fácil y solo en los últimos minutos lograron desempatar los trasandinos.

Una de las cosas que más llama la atención es el desempeño de Alexis Sánchez, quien habría sido una de las grandes figuras durante su mejor época.

Durante los últimos dos importantes partidos contra Perú y Argentina, el futbolista mostró una actitud molesta con sus compañeros. Además, durante el enfrentamiento con el equipo albiceleste, el tocopillano debió ser reemplazado en pleno partido.

En este sentido, un exjugador de ‘La Roja’ y comentarista deportivo, Johnny Herrera, entregó una evaluación sobre el comportamiento de Alexis y los últimos acontecimientos.

Las palabras de Johnny Herrera sobre Alexis Sánchez

El ex jugador recordó, distintas actitudes que ha tenido el tocopillano dentro del equipo a lo largo de los años, siendo algo recurrente su “afán” por solo meter goles a costa de desordenar el juego y no respetar su puesto. «Alexis antes era igual, quería todas las pelotas, pero Vidal y Aránguiz no lo pescaban», señaló Herrera.

Según el exarquero de la Universidad de Chile, la diferencia es que antes los demás jugadores no le hacían caso y seguían con el juego.

«Al lado tenía a Vidal que también quería todas las pelotas. Y las salidas eran con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Entonces Charles no lo pescaba, prefería jugar por la banda, buscando triangular para llegar al área, antes de profundizar por el medio con Sánchez. Eran otro tipo de jugadores», señaló Johnny Herrera.

Además, Johnny, habló de la relación que tenía Alexis Sánchez con Eduardo Vargas, con quien competían por ser el goleador.

«Alexis con Vargas casi no se hablaban, estaban peleando por ser goleador, los dos eran los que hacían los goles», reveló.