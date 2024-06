«Lo conversé con mi hijo»: Bombo Fica impactó tras revelar que podría tomar inesperada decisión con su carrera

Bombo Fica, reconocido comediante nacional, recientemente sorprendió tras revelar que está pensando en retirarse después de una larga y exitosa trayectoria.

Esto lo confesó durante su participación en Podemos Hablar, programa conducido por Julio César Rodríguez. Cabe destacar que este episodio se emitirá este viernes.

En esta instancia, Bombo Fica señaló: «Lo conversé con mi hijo, mi hijo trabaja conmigo». Además, agregó: «Yo quiero cumplir mis 40 años de carrera y pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme. Ya un poco a dedicarme a descansar».

El humorista ha tenido una tremenda carrera y se ha posicionado como uno de los comediantes más destacados del país.

Sin embargo, es importante señalar que durante mayo, Bombo Fica enfrentó un complicado estado de salud.

Mientras estaba de gira en Europa, tuvo un problema de presión arterial que le generó una hemorragia nasal. Frente a esto, tuvo que ser intervenido de emergencia.

Por otro lado, durante el episodio que se emitirá este viernes en Podemos Hablar, Bombo Fica volvió a defender a Paul Vásquez por el polémico chiste que lanzó Luis Slimming en Viña.

Bombo Fica vuelve a defender a Paul Vásquez

Bombo Fica entregó su opinión sobre el chiste que lanzó Luis Slimming con respecto al problema con las drogas que vivió Paul Vásquez.

«Cuando aparece un comediante, sin mayores pergaminos, utiliza este colega para burlarse en un chiste que él debe encontrarlo gracioso, pero a mí no me causó gracia. Me molestó y lo hice notar, yo creo que esas cosas no van, el humor para mí tiene que tener ciertos límites y eso tiene que ver con el respeto con lo que otros viven», indicó el humorista.

Además, Bombo Fica añadió: «Y si al Flaco le costó y hoy en día es un tipo honorable, se gana el pan con el sudor de su frente, no tiene que aceptar que venga otro y lo basuree en el escenario, porque eso va a causar gracia. Yo esas cosas las arregló de hombre a hombre».