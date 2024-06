«Los hombres han sido muy, muy perversos conmigo»: Miau Astral rompió el silencio en conversación con Julio César Rodríguez

Consuelo Ulloa, más conocida como Miau Astral rompió el silencio. La influencer fue entrevistada por Julio César Rodríguez en el canal de YouTube «Somos Yuly» por la denuncia de acoso del músico Sergio Infante en su contra.

Recordemos que la mujer ha estado en el centro de atención. De hecho, ha sido catalogada como la «Bebé Reno» chilena.

El músico acusó que decidió alejarse de Miau Astral, lo que la tarotista no se habría tomado de la mejor manera. De hecho, supuestamente le habría mandado una serie de mails.

Miau Astral le entrega su versión a Julio César Rodríguez

En conversación con JC Rodríguez, Miau Astral habló de su relación con Sergio Infante. «Estuvimos hablando… empezamos a tener una vinculación afectiva que duró aproximadamente dos meses. No es verdad (lo de las tres citas), nos vimos muchas más veces, y la vinculación fue más veces, fue más de dos veces a mi casa», le indicó a la figura televisiva de Chilevisión.

«Nosotros conectamos muchas veces durante el día, me iba a ver en el almuerzo, a la hora de once. Estuvo muy pendiente de mí», agregó.

No obstante, Miau Astral le señaló a Julio César Rodríguez que luego el músico comenzó a aparecer y desaparecer constantemente de su vida, hasta que cortó la relación.

Por otro lado, la influencer negó haberle enviado mails desde cuentas falsas. «No es cierto, no entiendo por qué tendría que hacerme cuenta de terceros para hablar con una persona», mencionó durante su conversación con el rostro de Chilevisión.

Además, Consuelo Ulloa señaló: «No está toda la información revelada. No están todos los correos que él me envió. Los mensajes que él me envió. Yo no voy a revelar ninguna de esa información porque yo respeto la intimidad de esta persona, pero esos correos fueron respondidos … ¿Como podi estar aduciendo que te están acosando si estay respondiendo las cosas?».

Cabe destacar que durante la entrevista, Julio César Rodríguez le consultó por relaciones pasadas. Frente a esto, Miau Astral indicó: «Yo hablé esa historia cuando me hice conocida en redes sociales, pero fue lo más traumático que he vivido en mi vida y esto (denuncia por acoso) es lo segundo más traumático que he vivido en mi vida. La verdad es que los hombres han sido muy, muy perversos conmigo».