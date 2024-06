«Me da un poco de vergüenza»: Roberto Cox tiene desacuerdo con JC Rodríguez y lanza dura crítica tras la derrota de La Roja

La derrota de Chile contra Argentina por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América ha dado mucho que hablar. En este sentido, hoy en ‘Contigo en la Mañana’ de CHV estuvieron hablando con respecto al partido. Instancia en la que JC Rodríguez y Monserrat Álvarez lanzaron fuertes críticas contra el desempeño del arbitraje.

«Hubo muchas situaciones que no son iguales para un equipo y para el otro. No es porque Chile perdiera, pero se nota demasiado», expresó el animador. Además, después agregó: «No quiero irme contra los árbitros, pero es una vergüenza».

Sin embargo, Roberto Cox discrepó con sus colegas y señaló que el arbitraje no condicionó el partido.

El desacuerdo de Roberto Cox con Julio César Rodríguez con respecto a la derrota de Chile por Copa América

Roberto Cox fue consultado por sus colegas si es que estaba hinchando por Chile o por Argentina.

«Yo siempre he dicho, yo tengo nacionalidad chilena, mi madre es argentina, pero cuando juegan Chile y Argentina, voy por Chile», indicó el periodista de CHV.

Además, después Roberto Cox expresó: «Si bien yo iba por Chile, estoy en profundo desacuerdo con lo que se estaba planteando acá. Yo no quiero ser hipócrita y quiero decir lo que pienso».

«A mí me da un poco de vergüenza que nos quejemos del arbitraje cuando no jugamos bien, no pudimos hacer dos pases seguidos y nos estamos quejando del arbitraje», lanzó el periodista de Chilevisión en ‘Contigo en la Mañana’.

En este contexto, Robert Cox agregó: «No merecimos ni siquiera empatar. Podemos tener una queja, pero que le estemos dedicando tantos minutos al arbitraje, cuando de verdad Chile no jugó bien…».

Posteriormente, el comunicador expresó: «Argentina fue más, queda la sensación de que el resultado fue injusto porque en los 15 mejores minutos de Chile, Argentina metió el gol».

Cabe destacar que JC Rodríguez no estuvo de acuerdo con su colega. «Argentina es campeón del mundo, campeón de América, no necesita arbitrajes tan sesgados», señaló.

«Hay decisiones discutibles, pero el arbitraje no condicionó el partido, Argentina fue más que nosotros», finalizó Roberto Cox en el espacio matutino de Chilevisión.