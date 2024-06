Pamela Díaz se refiere a la pelea con Oriana Marzoli y confirma su participación en «¿Ganar o Servir?»

Pamela Díaz ha confirmado su ingreso al reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?», a través de sus redes sociales. Además aclaró rumores sobre una pelea física con Oriana Marzoli y revelando detalles de su participación.

Hace varias semanas se filtraron las negociaciones de Pamela Díaz para unirse al reality «¿Ganar o Servir?» de Canal 13. Lo que más llamó la atención fue el escandaloso sueldo que el canal estaría dispuesto a pagar por tenerla nuevamente en sus pantallas.

Según el programa de Zona de Estrellas, se estimaba que estaría cobrando alrededor de cuatro millones de pesos diarios, lo que equivale aproximadamente a 120 millones de pesos al mes. Sin embargo, Pamela Díaz aclaró que su contrato con Canal 13 fue por un periodo de encierro mucho menor.

Pamela Díaz habla de su ingreso al reality

A través de su cuenta de Instagram, La Fiera dio detalles de su estancia en Perú, donde se graba el reality. «Aquí estoy. Salí del reality ayer, fui a comer con unos amigos, ahora voy a almorzar», comentó.

«Les cuento un poco… fui al reality por diez días contratada, donde obviamente voy a jugar, a pasarlo bien. Es uno de los formatos que me resultan muy entretenidos y cada vez más fáciles de hacer», agregó Pamela, destacando su experiencia en este tipo de programas.

En cuanto a los rumores sobre una pelea con la española Oriana Marzoli, Pamela Díaz aclaró: «Sí hubo una discusión con Oriana, pero lejos de agarrarnos a combos ni peleas físicas, eso es mentira. Se los aclaro».

Además, bromeó diciendo: «No voy a perder mi plata, están locos. Con lo que me pagan para ir a pegarle a una y perderla. No, soy bastante inteligente».

Finalmente, Pamela Díaz aseguró que «estuvo entretenida la pelea, véanla. Y se van a dar cuenta de quién es ‘La Fiera’«.

Con estas declaraciones, Pamela Díaz no solo confirma su participación en «¿Ganar o Servir?», sino que también desmiente los rumores de una pelea física.