Pamela Leiva llega a Gran Arena Monticello de la mano de su exitoso show «SPN»: Fecha y venta de entradas

El Show de Pamela Leiva «Solo Para Nosotras» (SPN) ha tenido un tremendo éxito. De hecho, ha logrado cautivar a diversas mujeres desde Arica a Punta Arenas.

De este modo, la humorista llevará a cabo un relevante hito este 16 de agosto, día en el que llegará a Gran Arena Monticello con su destacada presentación. Esto ocurrirá desde las 21:00 horas.

Vale señalar que para la comediante que triunfó en el Festival de Viña del 2023 el show «Solo Para Nosotras» tiene una tremenda importancia. «Poder reunir en un solo lugar a mujeres en torno a la risa me hace feliz, yo amo hacer este show, porque cambió mi forma de trabajar y de hacer reír», indicó Pamela Leiva.

Cabe destacar que quienes asistan esta presentación, no solo disfrutarán del humor, ya que hay todo un show artístico y diversas sorpresas. «A las hermanas que lo han vivido, las invito a que vayan, sean nuevamente bendecidas y se sorprendan con las novedades que tenemos preparadas, y las que no han ido, no se pierdan este show que es como eje: hay que vivirlo», explicó la popular comediante.

Por otro lado, es importante señalar que durante este año, más de 10 mil mujeres han presenciado el «SPN» de la destacada comediante nacional que logró consolidar su carrera después de su paso por el certamen viñamarino.

Entradas para el show de Pamela Leiva en el Gran Arena Monticello

Las entradas para el exitoso show «Solo Para Nosotras» (SPN) que Pamela Leiva llevará a cabo el próximo 16 de agosto en el Gran Arena Monticello desde las 21:00 horas ya están disponibles.

Los tickets se pueden adquirir a través del sitio web TopTicket. Vale señalar que los precios van desde los $14.950 hasta los $34.500.

También te puede interesar: El mensaje motivacional que compartió Pamela Leiva luego de fotografiarse con reconocida artista internacional: «Seguimos cumpliendo sueños…»