Pudo jugar la Eurocopa con Eslovaquia, pero su sueño era La Roja: «Soy más chileno que los porotos»

Igor Lichnovsky está junto al resto de los jugadores de la selección chilena preparándose para el debut de La Roja frente a Perú por la Copa América. No obstante, el defensor nacional pudo haber tenido una historia completamente distinta y haber representado a un país que actualmente está compitiendo en la Eurocopa 2024.

Resulta que el ex Universidad de Chile cuenta con una fuerte historia relacionada con Eslovaquia, que ayer dio la sorpresa y venció a Bélgica.

La historia de Igor Lichnovsky y su vínculo con Eslovaquia

«Prácticamente, mi padre tenía un año de vida, en plena Guerra no podías ir a un hospital, no podías ir a ningún lado, no debería de haber sobrevivido a eso y prácticamente sale –me lo cuenta mi madre–en una caja de zapatos con mi abuelo», confesó Igor Lichnovsky en una conversación con Mediotiempo del 2017.

«Y llegan a Chile, de ahí la ascendencia que tengo de la antigua Checoslovaquia, por mi apellido que hoy en día sería eslovaco, pero soy más chileno que los porotos», añadió el defensa de La Roja.

Igor Lichnovsky llamó la atención siendo muy joven y a los 20 años dio el salto desde la Universidad de Chile al Porto de Portugal.

El defensa chileno logró explotar en México. Ha tenido pasos por el Necaxa, Cruz Azul, Tigres y actualmente es parte importante del América, el equipo más popular de la liga mexicana.

Cabe destacar que el futbolista reconoció que piensa que sus orígenes lo han ayudado a formar su carácter.

«Creo que ese liderazgo, como lo llaman, fue construyéndose sobre la base de mi historia de vida. Mi abuelo, que era checoslovaco, aunque hasta su muerte dijo que sólo era eslovaco, peleó en las dos guerras mundiales», señaló Igor Lichnovsky en diálogo con LUN.

«Tuvimos carencias importantes y yo creo que todo eso, a la larga, fue cambiando mi personalidad», explicó.