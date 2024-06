¿Volverá a la televisión? Millaray Viera se refirió a posible regreso a las pantallas: «Estoy súper entusiasmada…»

A más de un año alejada de las pantallas, la presentadora de televisión Millaray Viera rompió el silencio y hablo sobre una eventual regreso.

La popular animadora fue consultada por Página 7 sobre sus proyectos actuales y su vida en el presente.

Durante su retiro del espectáculo, la exconductora de ‘Yo soy’ ha aprovechado al máximo su tiempo libre y a sus hijas. En esa línea, Millaray Viera lleva disfrutando de distintos viajes y momentos de calidad en familia junto a sus dos retoñas.

Prueba de esto han sido los diversos registros que comparte en su cuenta de Instagram, donde posa en distintos viajes y paseos con sus ‘niñitas’.

Aún con sus ganas de volver, la actriz no pudo pasar por alto errores del pasado y reflexionar sobre cosas que no volvería a repetir. En ese sentido, su paso por televisión no fue siempre tan grato y también tuvo que hacer cosas por presión.

¿Millaray Viera volverá a la pantalla chica?

En cuanto a proyectos televisivos, Millaray Viera aseguró que sí han existido ofertas, pero por distintos motivos no se ha concretado nada. Aún así, la presentadora se encuentran tranquila con eso y no tiene apuros en su regreso. «No tengo ninguna ansiedad, pero feliz de, en algún momento, volver a hacer televisión», sostuvo.

Eso sí, la exesposa del vocalista de Los Bunkers repasó algunas decisiones que no volvería a tomar. Entre ellas, en más de una ocasión aceptó un puesto por presión a sí misma:

«Hay cosas que, quizás, yo no repetiría, que en algún momento tuve que hacerlo, porque estaba en una especie de ‘servicio militar’. Me decía a mí misma: ‘Tengo que hacerlo, para hacerme de un nombre'», indicó.

Pero sus ganas de hacer televisión están. «Si en algún momento se da, y coincidimos en algún proyecto en el que se me considere, y yo también sienta que es el óptimo para mí, ahí vamos a estar«, agregó sobre alguna eventual oferta.

Sin embargo, Millaray Viera no lo ha pasado nada de mal y sigue disfrutando de su vida por mientras se presenta alguna oportunidad para regresar a la TV. «He recuperado una cotidianidad en mi vida familiar, el tiempo con mis hijas, eso vale mucho», cerró.