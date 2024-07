«Con la ayuda del pueblo»: Padre de Dante habla de sus objetivos luego de más de 40 días caminando por la salud de su hijo

Durante este viernes en CentralRadioActiva, Lucho Hernández, más conocido como «Lucho de Chile» se contactó con Fernando Jara, padre de Dante.

Es importante señalar que Dante Jara es un pequeño de 2 años que padece la Distrofia Muscular de Duchenne. Frente a esto, su papá inició una caminata desde Arica con el objetivo de visibilizar el combate con este tipo de enfermedades y lograr recaudar el monto que necesita para financiar un costoso medicamento para su retoño.

Los objetivos de Fernando Jara

Durante la conversación, Fernando Jara indicó que necesita $3.500 millones para costear el medicamento de Dante.

En este contexto, hizo una invitación a seguir la cuenta de Instagram @dante_contra_duchenne, donde están disponibles todos los datos y las cuentas bancarias para poder ayudar al pequeño.

Además, el aguerrido padre señaló: «La idea de nosotros es que cuando nos toque llegar a la Moneda, es no pedirle ayuda al Estado para que ayude a Dante, porque yo sé que con la ayuda del pueblo vamos a llegar a la meta».

«Yo lo que quiero hacer es que el Estado haga algo, pero por los otros niños, porque en este camino lo más desgastante, lo más complicado que me ha pasado a mí como papá es conocer diferentes casos de esta enfermedad y otras enfermedades raras que no se conocen y que no están cubiertas por el sistema de salud».

«Muchos papás que me he encontrado en el camino tienen dos hijos con Duchenne. Imagínate dos hijos con Duchenne (…) ¿De dónde va a sacar 7.000 millones una familia?», agregó el papá de Dante.

Además, en esta oportunidad, Fernando Jara aprovechó hacer una invitación a aportar por la causa. «Invitar a la gente a que se ponga la mano en el corazón y que pueda hacer su aporte», indicó.

Es importante señalar que, según informaron a través de la cuenta de Instagram, hasta ayer, domingo 7 de julio (día 47 caminando), lograron recaudar $463.860.727.