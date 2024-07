Confirman nuevo participante para Gran Hermano Chile 2: es conocido por sus polémicas en realities

Comienza la cuenta regresiva para el tan ansiado estreno del reality Gran Hermano Chile 2, que iniciará este viernes 12 de julio desde las 22:300 por las pantallas de Chilevisión.

Semanas atrás, se revelaron varios detalles sobre cómo será el formato en su segunda edición e incluso que algunos participantes serán famosos, mientras que los demás desconocidos.

También dieron a conocer el ya muy comentado sótano en donde el equipo perdedor deberá pasar una semana en castigo. Por su parte, los ganadores podrán gozar de las comodidades y espacios de la casa en el piso de arriba.

Además, las competencias tendrán mayor dificultad y requerirán más habilidad y destreza física, por lo que será toda una batalla competir por no dormir en el sótano.

Quién es el nuevo participante confirmado que entrará a Gran Hermano Chile 2

Se trata nada más ni nada menos que de Sebastián Ramírez, quien ya estuvo en la primera edición de Gran Hermano Chile. La información la entregó la mismísima conductora del reality, Diana Bolocco.

Además, el mismo Tatán compartió a sus seguidores la confirmación de su ingreso, agregando las siguientes palabras: «Si no soy malo cabros, me conocieran de verdad… me la paso riendo todo el día, soy un amor. Nos vemos cabros».

Recordemos que Tatán tuvo una polémica pasada por ‘La casa más famosa del mundo’ en su primera temporada, en donde se involucró románticamente con la ganadora, Cony Capelli.

El productor de eventos tuvo varios conflictos con distintos participantes. Lo que está claro, es que este personaje tiene experiencia cuando se trata de realities y su presencia en esta segunda edición seguramente dará bastante que hablar.