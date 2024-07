Entregan detalles del correo que le mandó Claudia Di Girolamo a Cristián Campos tras conocer las acusaciones de su hija

Durante este jueves se dieron a conocer nuevos detalles sobre la acusación por abuso sexual que realizó Raffaela di Girolamo en contra del reconocido actor Cristián Campos.

En este sentido, en un reportaje de T13, se reveló que hay correo electrónico que podría ser clave en la investigación del caso.

Este lo escribió Claudia Di Girolamo (madre de Rafaella) y se lo habría mandado a Cristián Campos poco después de conocer los presuntos abusos.

«Mi mamá me pidió autorización para enviarle un correo electrónico a Cristián. Me lo envió a mí primero para leerlo, yo la leí, pero no recuerdo qué decía, solo que ella sabía lo que había pasado. Yo le dije a mi mamá que ella podía enviarle lo que quisiera», señaló la psicóloga en su testimonio.

Correo electrónico que le mandó Claudia Di Girolamo a Cristián Campos podría ser clave

Cabe destacar que Raffaela di Girolamo reveló que «tiempo después me enteré de que Cristián respondió ese correo, pero ella no me había querido decir».

Según las declaraciones de Rafaella en abril supo que el actor contestó el correo. «Decía que él no era una mala persona, que no era la persona que describía y que jamás había abusado de alguien y que toda su gente cercana, su familia y amigos confiaban en él y no era la persona que describía en su correo», contó.

En este sentido, el abogado de Raffaela di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla indicó que Cristián Campos habría respondido después de un mes.

«Ese tipo de antecedentes no son comunes en estos casos, lo normal es que no haya mucho rastro de estas situaciones», aseguró

Además, el abogado de Rafaella reveló que Claudia Di Girolamo habría confirmado las palabras de su hija.

«Ella no solo ratifica el hecho, sino que cuenta los detalles, cuenta cómo se trató de justificar él», señaló.

Es importante señalar que anteriormente T13 dio a conocer parte del testimonio de Rafaella Di Girolamo en contra de Cristián Campos.