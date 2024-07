Esta participante fue salvada de placa por los líderes en Gran Hermano Chile: la decisión se tomó gracias a un «cachipún»

Recientemente, los líderes de la semana definieron a la participante que fue salvada en Gran Hermano Chile.

En este sentido, Antonia Casanova y Felipe Thompson, quienes están inmunes y tenían la responsabilidad de rescatar a uno de los jugadores en placa. De este modo, debían elegir entre Michelle Carvalho, Camila Andrade, Yuyuniz Navas y Karina Jerez.

Es importante mencionar que Alexandra ‘La Chama’ Méndez (que también estaba nominada) ganó la prueba de salvación. Por otro lado, Patricio Esteffan no podía ser rescatado debido a que fue sancionado por Gran Hermano.

Esta fue la participante fue salvada por los líderes en Gran Hermano en Chile

La opinión de los líderes con respecto a la participante que iban a salvar estaba dividida entre Yuyuniz (mamá de Antonia) y Karina Jerez, quien fue la capitana de los «Mata Fama» (equipo del que forman parte Casanova y Thompson).

En este sentido, tomaron la decisión mediante un «cachipún», lo que fue idea de Felipe Thompson.

De este modo, Antonia represento a su mamá, mientras que Thompson a Karina. Esto dio como ganadora a Casanova, por lo que Yuyuniz Navas fue salvada de la placa.

«Estaba esperando nada. Estaba esperando la prueba, feliz de haberla hecho ya, que era lo que me tenía más nerviosa y preocupada. Confiada en Dios, que fuera lo que él quisiera. Si me quedaba, maravilloso, pero si me iba era un poco más difícil porque dejaba a la Anto acá era complicado, así que feliz de quedarme», aseguró la participante de Gran Hermano Chile, que fue salvada.

Debido a esto, Camila Andrade, Michelle Carvalho, Patricio Esteffan y Karina Jerez quedaron en placa.

Aseguran que le habrían pedido a una de las participantes de la primera temporada que se sume al reality

Según señaló Hugo Valencia en Zona de Estrellas, Chilevisión le habría pedido a Cony Capelli que se sume a la nueva temporada de Gran Hermano Chile para mejorar los resultados del espacio en rating.

«Hoy día la prioridad es salvar Gran Hermano», indicó el periodista.